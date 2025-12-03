Госбюджет-2026: Украина увеличит расходы на 134,5 млрд грн

Верховная Рада в среду приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год. Расходы и предоставление кредитов из госбюджета планируются на уровне 4,84 трлн грн., что на 134,5 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Министерства финансов.

О расходах госбюджета

Общий фонд составит 4,41 трлн грн., специальный фонд – 420,9 млрд грн.

Общее финансирование государственного бюджета в 2026 году планируется на уровне 1,9 трлн грн. На государственные заимствования предусмотрено 2,5 трлн грн., из которых 2,1 трлн грн. будет приходиться на внешние кредиты, а 419,6 млрд грн. — на внутренние.

Погашение госдолга запланировано на сумму 656,8 млрд грн, из которых 132,4 млрд грн направлены на обслуживание внешних обязательств и 524,4 млрд грн — внутренних.

Дополнительно в бюджет ожидаются поступления от приватизации государственного имущества в размере 2 млрд грн и изменения объемов бюджетных средств на 7,2 млрд грн.

Ключевые направления расходов

Оборона и безопасность

На оборону и безопасность Украины предусмотрено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), из которых:

Общий фонд – 2,5 трлн грн;

Специальный фонд – 280,8 млрд грн;

Государственные гарантии – 30 млрд грн.

Ветеранская политика

В поддержку ветеранов предусмотрено 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн к 2025 году), в частности:

5,7 млрд грн – компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью;

4 млрд грн – национальное военное мемориальное кладбище;

4 млрд грн – меры поддержки ветеранов;

2,9 млрд грн – специалисты по сопровождению ветеранов;

1,1 млрд грн – ветеранские просторы;

1 млрд грн – стоматологическое лечение и зубопротезирование;

0,3 млрд грн – новые проекты.

Социальная защита

На социальную защиту выделено 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн к 2025 году):

251,3 млрд грн – трансферты Пенсионному фонду (ежегодная индексация пенсий с 1 марта);

133,5 млрд грн – социальные выплаты уязвимым категориям;

9,2 млрд грн – базовая помощь;

48,4 млрд грн – поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

42,3 млрд грн – льготы и субсидии;

24,5 млрд грн – поддержка семей с детьми;

9,9 млрд грн – поддержка лиц с инвалидностью;

2,4 млрд грн – общенациональные соцуслуги.

Образование

Расходы на образование – 273,9 млрд грн (+75 млрд грн к 2025 году):

Наука

На научную сферу выделено 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн):

Здравоохранение

Расходы – 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн):

Поддержка ВПЛ

На внутренне перемещенные лица выделено 72,6 млрд грн (+16,5 млрд):

Демографическая поддержка

Расходы составляют 24,5 млрд грн:

Поддержка экономики

Расходы – 51,8 млрд грн:

18 млрд – фонд "Доступные кредиты 5-7-9%";

17,1 млрд - "єОселя";

7,4 млрд – фонд инноваций;

4,9 млрд – программы поддержки бизнеса;

1,9 млрд – фонд декарбонизации;

1,9 млрд – американо-украинский инвестфонд восстановления;

0,6 млрд – фонд энергоэффективности.

Жилищная политика

Расходы – 47 млрд грн.

17,1 млрд - "єОселя";

14 млрд – жилье для ВПЛ;

5,7 млрд – жилье ветеранам;

4 млрд – "єВідновлення";

2,6 млрд – жилье военным;

2,5 млрд – Home;

0,6 млрд – фонд энергоэффективности;

0,4 млрд – ремонт жилья;

0,1 млрд – жилье для медиков.

А гропромышленный комплекс

Расходы – 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн):

9,5 млрд – поддержка сельхозпроизводителей (дотации, страхование, орошение);

2,6 млрд – поддержка фермеров (кредитование, дотации на животных);

2 млрд – гуманитарное разминирование земель.

Трансферты местным бюджетам

Расходы составят 293 млрд грн.

Публичные инвестиции

Расходы – 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).

Напомним, Верховная Рада в среду, 3 декабря, приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год. Перед голосованием ряд депутатов выразили резкую критику проекта госбюджета на 2026 год и заявили о намерении не поддерживать его. Основными причинами было отсутствие поднятия зарплат военным и сохранение финансирования "Единого марафона".