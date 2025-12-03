- Категория
Госбюджет-2026: Украина увеличит расходы на 134,5 млрд грн
Верховная Рада в среду приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год. Расходы и предоставление кредитов из госбюджета планируются на уровне 4,84 трлн грн., что на 134,5 млрд грн больше, чем в 2025 году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Министерства финансов.
О расходах госбюджета
Общий фонд составит 4,41 трлн грн., специальный фонд – 420,9 млрд грн.
Общее финансирование государственного бюджета в 2026 году планируется на уровне 1,9 трлн грн. На государственные заимствования предусмотрено 2,5 трлн грн., из которых 2,1 трлн грн. будет приходиться на внешние кредиты, а 419,6 млрд грн. — на внутренние.
Погашение госдолга запланировано на сумму 656,8 млрд грн, из которых 132,4 млрд грн направлены на обслуживание внешних обязательств и 524,4 млрд грн — внутренних.
Дополнительно в бюджет ожидаются поступления от приватизации государственного имущества в размере 2 млрд грн и изменения объемов бюджетных средств на 7,2 млрд грн.
Ключевые направления расходов
- Оборона и безопасность
На оборону и безопасность Украины предусмотрено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), из которых:
- Общий фонд – 2,5 трлн грн;
- Специальный фонд – 280,8 млрд грн;
- Государственные гарантии – 30 млрд грн.
- Ветеранская политика
В поддержку ветеранов предусмотрено 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн к 2025 году), в частности:
- 5,7 млрд грн – компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью;
- 4 млрд грн – национальное военное мемориальное кладбище;
- 4 млрд грн – меры поддержки ветеранов;
- 2,9 млрд грн – специалисты по сопровождению ветеранов;
- 1,1 млрд грн – ветеранские просторы;
- 1 млрд грн – стоматологическое лечение и зубопротезирование;
- 0,3 млрд грн – новые проекты.
- Социальная защита
На социальную защиту выделено 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн к 2025 году):
- 251,3 млрд грн – трансферты Пенсионному фонду (ежегодная индексация пенсий с 1 марта);
- 133,5 млрд грн – социальные выплаты уязвимым категориям;
- 9,2 млрд грн – базовая помощь;
- 48,4 млрд грн – поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- 42,3 млрд грн – льготы и субсидии;
- 24,5 млрд грн – поддержка семей с детьми;
- 9,9 млрд грн – поддержка лиц с инвалидностью;
- 2,4 млрд грн – общенациональные соцуслуги.
- Образование
Расходы на образование – 273,9 млрд грн (+75 млрд грн к 2025 году):
- Наука
На научную сферу выделено 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн):
- Здравоохранение
Расходы – 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн):
- Поддержка ВПЛ
На внутренне перемещенные лица выделено 72,6 млрд грн (+16,5 млрд):
- Демографическая поддержка
Расходы составляют 24,5 млрд грн:
- Поддержка экономики
Расходы – 51,8 млрд грн:
- 18 млрд – фонд "Доступные кредиты 5-7-9%";
- 17,1 млрд - "єОселя";
- 7,4 млрд – фонд инноваций;
- 4,9 млрд – программы поддержки бизнеса;
- 1,9 млрд – фонд декарбонизации;
- 1,9 млрд – американо-украинский инвестфонд восстановления;
- 0,6 млрд – фонд энергоэффективности.
- Жилищная политика
Расходы – 47 млрд грн.
- 17,1 млрд - "єОселя";
- 14 млрд – жилье для ВПЛ;
- 5,7 млрд – жилье ветеранам;
- 4 млрд – "єВідновлення";
- 2,6 млрд – жилье военным;
- 2,5 млрд – Home;
- 0,6 млрд – фонд энергоэффективности;
- 0,4 млрд – ремонт жилья;
- 0,1 млрд – жилье для медиков.
- Агропромышленный комплекс
Расходы – 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн):
- 9,5 млрд – поддержка сельхозпроизводителей (дотации, страхование, орошение);
- 2,6 млрд – поддержка фермеров (кредитование, дотации на животных);
- 2 млрд – гуманитарное разминирование земель.
- Трансферты местным бюджетам
Расходы составят 293 млрд грн.
- Публичные инвестиции
Расходы – 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).
Напомним, Верховная Рада в среду, 3 декабря, приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год. Перед голосованием ряд депутатов выразили резкую критику проекта госбюджета на 2026 год и заявили о намерении не поддерживать его. Основными причинами было отсутствие поднятия зарплат военным и сохранение финансирования "Единого марафона".