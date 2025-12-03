Запланована подія 2

Госбюджет-2026: Украина увеличит расходы на 134,5 млрд грн

деньги
На сколько вырастут расходы по сравнению с 2025 годом / Pixabay

Верховная Рада в среду приняла в целом закон о государственном бюджете на 2026 год. Расходы и предоставление кредитов из госбюджета планируются на уровне 4,84 трлн грн., что на 134,5 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Министерства финансов.

О расходах госбюджета

Общий фонд составит 4,41 трлн грн., специальный фонд – 420,9 млрд грн.

Общее финансирование государственного бюджета в 2026 году планируется на уровне 1,9 трлн грн. На государственные заимствования предусмотрено 2,5 трлн грн., из которых 2,1 трлн грн. будет приходиться на внешние кредиты, а 419,6 млрд грн. — на внутренние.

Погашение госдолга запланировано на сумму 656,8 млрд грн, из которых 132,4 млрд грн направлены на обслуживание внешних обязательств и 524,4 млрд грн — внутренних.

Дополнительно в бюджет ожидаются поступления от приватизации государственного имущества в размере 2 млрд грн и изменения объемов бюджетных средств на 7,2 млрд грн.

Ключевые направления расходов

  • Оборона и безопасность

На оборону и безопасность Украины предусмотрено 2,8 трлн грн (27,2% ВВП), из которых:

  • Общий фонд – 2,5 трлн грн;
  • Специальный фонд – 280,8 млрд грн;
  • Государственные гарантии – 30 млрд грн.
  • Ветеранская политика

В поддержку ветеранов предусмотрено 18,9 млрд грн (+6,3 млрд грн к 2025 году), в частности:

  • 5,7 млрд грн – компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью;
  • 4 млрд грн – национальное военное мемориальное кладбище;
  • 4 млрд грн – меры поддержки ветеранов;
  • 2,9 млрд грн – специалисты по сопровождению ветеранов;
  • 1,1 млрд грн – ветеранские просторы;
  • 1 млрд грн – стоматологическое лечение и зубопротезирование;
  • 0,3 млрд грн – новые проекты.
  • Социальная защита

На социальную защиту выделено 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн к 2025 году):

  • 251,3 млрд грн – трансферты Пенсионному фонду (ежегодная индексация пенсий с 1 марта);
  • 133,5 млрд грн – социальные выплаты уязвимым категориям;
  • 9,2 млрд грн – базовая помощь;
  • 48,4 млрд грн – поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • 42,3 млрд грн – льготы и субсидии;
  • 24,5 млрд грн – поддержка семей с детьми;
  • 9,9 млрд грн – поддержка лиц с инвалидностью;
  • 2,4 млрд грн – общенациональные соцуслуги.
  • Образование

Расходы на образование – 273,9 млрд грн (+75 млрд грн к 2025 году):

  • Наука

На научную сферу выделено 20,1 млрд грн (+5,6 млрд грн):

  • Здравоохранение

Расходы – 258,6 млрд грн (+38,8 млрд грн):

  • Поддержка ВПЛ

На внутренне перемещенные лица выделено 72,6 млрд грн (+16,5 млрд):

  • Демографическая поддержка

Расходы составляют 24,5 млрд грн:

  • Поддержка экономики

Расходы – 51,8 млрд грн:

  • 18 млрд – фонд "Доступные кредиты 5-7-9%";
  • 17,1 млрд - "єОселя";
  • 7,4 млрд – фонд инноваций;
  • 4,9 млрд – программы поддержки бизнеса;
  • 1,9 млрд – фонд декарбонизации;
  • 1,9 млрд – американо-украинский инвестфонд восстановления;
  • 0,6 млрд – фонд энергоэффективности.
  • Жилищная политика

Расходы – 47 млрд грн.

  • 17,1 млрд - "єОселя";
  • 14 млрд – жилье для ВПЛ;
  • 5,7 млрд – жилье ветеранам;
  • 4 млрд – "єВідновлення";
  • 2,6 млрд – жилье военным;
  • 2,5 млрд – Home;
  • 0,6 млрд – фонд энергоэффективности;
  • 0,4 млрд – ремонт жилья;
  • 0,1 млрд – жилье для медиков.
  • Агропромышленный комплекс

Расходы – 14,1 млрд грн (+4,5 млрд грн):

  • 9,5 млрд – поддержка сельхозпроизводителей (дотации, страхование, орошение);
  • 2,6 млрд – поддержка фермеров (кредитование, дотации на животных);
  • 2 млрд – гуманитарное разминирование земель.
  • Трансферты местным бюджетам

Расходы составят 293 млрд грн.

  • Публичные инвестиции

Расходы – 111,5 млрд грн (+14,5 млрд грн).

Фото 2 — Госбюджет-2026: Украина увеличит расходы на 134,5 млрд грн
Фото: Минфин.

Напомним, Верховная Рада в среду, 3 декабря, приняла в целом  закон о государственном бюджете на 2026 год. Перед голосованием ряд депутатов выразили резкую критику проекта госбюджета на 2026 год и заявили о намерении не поддерживать его. Основными причинами было отсутствие поднятия зарплат военным и сохранение финансирования "Единого марафона".

Автор:
Ольга Опенько