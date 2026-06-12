От запчастей к элеваторам: завод "Зерновой Дом" развивает аграрное машиностроение в Киевской области (ФОТО)

Входящий в состав американской корпорации Sukup Manufacturing завод "Зерновой Дом" развивает аграрное машиностроение и наращивает производство элеваторного оборудования в Белой Церкви на Киевщине. Несмотря на риски войны, украинские фермеры увеличивают инвестиции в зернопереработку вместо сырьевого экспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

В 2024-25 годах спрос со стороны сельскохозяйственных предприятий на элеваторное оборудование демонстрировал незначительный рост, сдерживаемый войной. Но теперь, как отмечает директор завода "Зерновой Дом" Маргарита Альбина, военные действия не заставляют аграриев отказываться от инвестиций в развитие инфраструктуры.

Предприятие производит зерносушилки, емкости для хранения зерна, транспортеры и самотечное элеваторное оборудование. Среди заказчиков увеличилась доля компаний, которые ориентируются на переход к переработке продукции вместо сырьевого экспорта.

Часть инженерных решений, разработанных в Белой Церкви, встроена в международные стандарты американской компании Sukup Manufacturing Co. В частности, украинские специалисты создали гравитационные распределители, дистрибьюторы потока зерна и усовершенствовали отдельные комплектующие. Производство этих деталей для нужд всей корпорации сосредоточено в Украине, а экспорт запчастей формирует около 10-15% выручки ООО "Зерновой Дом".

Предприятие локализовало производство импортируемых центробежных вентиляторов. Также завод ввел услугу трейд-ин для сушилок: оборудование выкупают в отработанном состоянии, ремонтируют и продают с гарантией по более низкой цене.

В настоящее время руководство завода рассматривает возможность использования финансовых программ политики "Сделано в Украине" для инвестиций в энергетическую независимость.

Дмитрий Кисилевский побывал с рабочим визитом на заводе "Зерновой Дом"



Государство предлагает три варианта кредитования, однако доступ к ним зависит от резидентства собственников капитала:

кредиты под 10% на энергетику для среднего и крупного бизнеса в размере от €1 млн до €25 млн на срок до 5 лет, которые доступны для предприятий с собственниками-нерезидентами;

кредиты до 10 млн грн под 0% для малого и среднего бизнеса сроком до 3 лет на генераторы и газовые установки, предназначенные только для компаний с собственниками-резидентами;

кредиты "5-7-9" до 250 млн грн для малого и среднего бизнеса на энергетику сроком до 10 лет доступны только для резидентов.

ООО "Зерновой Дом" планирует использовать первую программу "Кредиты 10% на энергетику" для приобретения установки хранения энергии.

О "Зерновом Доме"

ООО "Зерновой Дом" - это современный украинский завод по производству элеваторного оборудования и зернохранилищ, расположенный в городе Белая Церковь Киевской области. Основное направление деятельности предприятия – изготовление силосов (зерносхранилищ), зерносушил, транспортного оборудования, модульных зернохранилищ и металлических конструкций.

По данным YouControl, общество зарегистрировано в сентябре 2012 года. Размер его уставного фонда составляет 2,4 млн. грн. Конечным бенефициарным владельцем является Юрий Семенович.

Напомним, завод по производству оборудования и емкостей из нержавеющей стали " ОРИОН.ГРУПП " (Киевская область) запустил уникальный для Украины мобильный производственный комплекс.