Від запчастин до елеваторів: завод "Зерновий Дім" розвиває аграрне машинобудування на Київщині (ФОТО)

Завод "Зерновий Дім", який входить до складу американської корпорації Sukup Manufacturing, розвиває аграрне машинобудування та нарощує виробництво елеваторного обладнання у Білій Церкві на Київщині. Попри ризики війни, українські фермери збільшують інвестиції у зернопереробку замість сировинного експорту.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

У 2024-25 роках попит з боку сільськогосподарських підприємств на елеваторне обладнання демонстрував незначне зростання, яке стримувалося війною. Але тепер, як зазначає директор заводу "Зерновий Дім" Маргарита Альбіна, воєнні дії не змушують аграріїв відмовлятися від інвестицій у розвиток інфраструктури.

Підприємство виготовляє зерносушарки, ємності для зберігання зерна, транспортери та самопливне елеваторне обладнання. Наразі серед замовників збільшилася частка компаній, які орієнтуються на перехід до переробки продукції замість сировинного експорту.

Частина інженерних рішень, розроблених у Білій Церкві, інтегрована у міжнародні стандарти американської компанії Sukup Manufacturing Co. Зокрема, українські фахівці створили гравітаційні розподілювачі, дистриб'ютори потоку зерна та вдосконалили окремі комплектувальні елементи. Виробництво цих деталей для потреб усієї корпорації зосереджене в Україні, а експорт запчастин формує близько 10–15% виручки ТОВ "Зерновий Дім".

Підприємство локалізувало виробництво відцентрових вентиляторів, які раніше імпортувалися. Також завод запровадив послугу трейд-ін для сушарок: обладнання викуповують у відпрацьованому стані, ремонтують і продають із гарантією за нижчою ціною.

Наразі керівництво заводу розглядає можливість використання фінансових програм політики "Зроблено в Україні" для інвестицій в енергетичну незалежність.

Дмитро Кисилевський побував з робочим візитом на заводі "Зерновий Дім"



Держава пропонує три варіанти кредитування, проте доступ до них залежить від резидентства власників капіталу:

кредити під 10% на енергетику для середнього та великого бізнесу обсягом від €1 млн до €25 млн на термін до 5 років, які доступні для підприємств із власниками-нерезидентами;

кредити до 10 млн грн під 0% для малого та середнього бізнесу на термін до 3 років на генератори і газові установки, які призначені лише для компаній із власниками-резидентами;

кредити "5-7-9" до 250 млн грн для малого та середнього бізнесу на енергетику терміном до 10 років, доступні тільки для резидентів.

ТОВ "Зерновий Дім" планує скористатися першою програмою "Кредити 10% на енергетику" для придбання установки зберігання енергії.

Про "Зерновий Дім"

ТОВ "Зерновий Дім" — це сучасний український завод із виробництва елеваторного обладнання та зерносховищ, розташований у місті Біла Церква Київської області. Основний напрямок діяльності підприємства — виготовлення силосів (зерносховищ), зерносушарок, транспортного обладнання, модульних зерносховищ та металевих конструкцій.

За даними YouControl, товариство зареєстровано у вересні 2012 року. Розмір його уставного фонду становить 2,4 млн грн. Кінцевим бенефіціарним власником є Юрій Семенович.

Нагадаємо, завод з виробництва обладнання та ємностей з нержавіючої сталі "ОРІОН.ГРУП" (Київська область) запустив унікальний для України мобільний виробничий комплекс.