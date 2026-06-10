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В Україні запустили унікальний мобільний виробничий комплекс (ФОТО)

Компанія з виробничими потужностями розташованими на Київщині запустили в роботу унікальний для України мобільний виробничий комплекс
Компанія з виробничими потужностями розташованими на Київщині запустили в роботу унікальний для України мобільний виробничий комплекс. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Завод з виробництва обладнання та ємностей з нержавіючої сталі “ОРІОН.ГРУП” (Київська область) запустив унікальний для України мобільний виробничий комплекс. Він дозволяє здійснювати гнуття, зварювання та шліфування металевих конструкцій за межами заводу - на території замовника.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, мобільний виробничий комплекс використовується для виготовлення та монтажу ємностей з діаметром понад 5 метрів, транспортування яких у зібраному вигляді є складним та дорогим або неможливим. Обсяг інвестицій у цей проект - 35 млн. грн.

Фото 2 — В Україні запустили унікальний мобільний виробничий комплекс (ФОТО)
Фото 3 — В Україні запустили унікальний мобільний виробничий комплекс (ФОТО)
Фото 4 — В Україні запустили унікальний мобільний виробничий комплекс (ФОТО)
Фото 5 — В Україні запустили унікальний мобільний виробничий комплекс (ФОТО)
Фото 6 — В Україні запустили унікальний мобільний виробничий комплекс (ФОТО)
Фото 7 — В Україні запустили унікальний мобільний виробничий комплекс (ФОТО)
Фото 8 — В Україні запустили унікальний мобільний виробничий комплекс (ФОТО)
Фото 9 — В Україні запустили унікальний мобільний виробничий комплекс (ФОТО)

Продукція  “ОРІОН.ГРУП” для аграріїв і харчової промисловості продається з компенсацією покупцям 25% вартості від держави. Ця програма є частиною політики розвитку українських виробників “Зроблено в Україні”.

Наразі мобільний виробничий комплекс “ОРІОН.ГРУП” задіяний на будівництві біоетанольного заводу в Тернопільській області. Після цього планується використати це обладнання для зведення агропереробного комплексу в індустріальному парку в Хмельницькій області. 

Компанія “ОРІОН.ГРУП” виробляє ємності з нержавіючої сталі для потреб пивної, сокової, молочної, біоетанольної, кондитерської, фармацевтичної та хімічної галузей. Крім України, компанія збудувала заводи та виробничі лінії у 65 країнах світу. У 2011-13 роках  “ОРІОН.ГРУП” залучалась французьким консорціумом NOVARKA для будівництва конфайменту (арки) над Чорнобильською АЕС.

У 2025 році обсяг реалізації продукції компанії становив 440 млн. грн. За цей період підприємством сплачено 97 млн. грн. податків. На підприємстві зайнято 127 працівників.

Нагадаємо, на Вінниччині в  індустріальному парку "ВінІндастрі" розпочав роботу завод Smart Line. Підприємство, що виготовляє фарбувальні камери для металообробки, планує стати найбільшим профільним виробником в Україні до 2027 року та вже експортує продукцію до Польщі та Молдови.

Автор:
Світлана Манько