В Украине запустили уникальный мобильный производственный комплекс (ФОТО)

Завод по производству оборудования и емкостей из нержавеющей стали "ОРІОН.ГРУП" (Киевская область) запустил уникальный для Украины мобильный производственный комплекс. Он позволяет производить гибку, сварку и шлифовку металлических конструкций за пределами завода — на территории заказчика.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, мобильный производственный комплекс используется для изготовления и монтажа емкостей с диаметром более 5 метров, транспортировка которых в собранном виде сложна и дорога или невозможна. Объем инвестиций в этот проект – 35 млн. грн.

Продукция "ОРИОН.ГРУПП" для аграриев и пищевой промышленности продается с компенсацией покупателям 25% стоимости от государства. Эта программа является частью политики развития украинских производителей "Сделано в Украине".

В настоящее время мобильный производственный комплекс "ОРІОН.ГРУП" задействован на строительстве биоэтанольного завода в Тернопольской области. После этого планируется использовать это оборудование для строительства агроперерабатывающего комплекса в индустриальном парке в Хмельницкой области.

Компания "ОРИОН.ГРУПП" производит емкости из нержавеющей стали для нужд пивной, соковой, молочной, биоэтанольной, кондитерской, фармацевтической и химической отраслей. Кроме Украины компания построила заводы и производственные линии в 65 странах мира. В 2011-13 годах "ОРІОН.ГРУП" привлекалась французским консорциумом NOVARKA для строительства конфаймента (арки) над Чернобыльской АЭС.

В 2025 г. объем реализации продукции компании составил 440 млн. грн. За этот период предприятие оплачено 97 млн. грн. налогов. На предприятии занято 127 работников.

Напомним, в Винницкой области в индустриальном парке "ВинИндастри" начал работу завод Smart Line. Предприятие, производящее покрасочные камеры для металлообработки, планирует стать крупнейшим профильным производителем в Украине к 2027 году и уже экспортирует продукцию в Польшу и Молдову.