Новый завод в Виннице планирует стать крупнейшим производителем покрасочных камер в Украине

В винницком индустриальном парке "ВинИндастри" приступил к работе завод Smart Line. Предприятие, производящее покрасочные камеры для металлообработки, планирует стать крупнейшим профильным производителем в Украине к 2027 году и уже экспортирует продукцию в Польшу и Молдову.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Мощность производства

Проектная мощность объекта составляет 20 окрасочных камер в месяц. Площадь первой очереди строительства составляет 2800 кв. м, а сумма инвестиций в этот этап составила 46 млн грн. До конца 2026 года запланировано возведение второй очереди площадью 5000 кв. м с вводом в эксплуатацию в 2027 году.

Ожидаемый объем инвестиций в расширение составляет 60 млн. грн. После завершения строительства Smart Line станет крупнейшим производителем покрасочных камер в Украине.

Рабочие места и экспортная деятельность

Общая численность персонала после полного запуска составит 150 человек. На сегодняшний день штат насчитывает 32 специалиста, продолжается набор еще 15 работников. Продукция завода уже поставляется за границу. Первые партии оборудования отправлены в Польшу и Молдову. В настоящее время идет работа над выполнением заказа для Эстонии.

Завод Smart Line/Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

Налоговые льготы и условия для бизнеса

Для развития второй очереди предприятие планирует использовать государственные и местные стимулы, предусмотренные для участников индустриальных парков:

нулевая ставка НДС и ввозной пошлины на производственное оборудование;

освобождение от налога на прибыль сроком на 10 лет при условии реинвестирования этих средств;

снижена ставка налога на землю от городского совета Винницы с 3% до 1%;

освобождение от уплаты налога на недвижимость.

О "ВинИндастри"

Индустриальный парк "ВинИндастри" площадью 26 га был создан в 2021 году по инициативе Винницкого городского совета. Расположенный на Немировском шоссе, 209-А, парк предоставляет инфраструктуру для инвестиционных проектов, включая строительство заводов Визарди и Smart Line. На территории парка действуют и строятся другие промышленные предприятия.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области функционирует 8 индустриальных парков, из которых 5 считаются активными. На этих территориях ведется строительство производственных предприятий или развитие инженерной инфраструктуры. Всего в активных парках создано более 1000 рабочих мест.