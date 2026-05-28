Правительство выделило 22 млрд грн на защиту критической инфраструктуры

На реализацию мер по защите критической инфраструктуры в Украине уже было направлено 22,1 млрд грн, из которых 8,9 млрд грн уже использовано.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

До 1 июня в Украине должен завершить первый этап строительства защиты объектов критической инфраструктуры. В рамках концепции "Страна-крепость" правительство вместе с председателями ОВА обновило перечень объектов и утвердило дальнейшие работы.

Отдельные области – Волынская, Ровенская, Тернопольская, Кировоградская и Херсонская полностью освоили выделенное финансирование, а с 1 июня начнется обустройство стен защиты на объектах энергетической и критической инфраструктуры.

На что еще выделили средства

Параллельно правительство продолжает усиливать энергетическую устойчивость регионов. С 1 марта в рамках Планов устойчивости уже введено 319 МВт распределенной генерации. Также идет установка газогенераторных установок общей мощностью еще 541 МВт. До конца года планируется добавить в общей сложности 1,5 ГВт новых мощностей.

Отдельное внимание было уделено обеспечению объектов тепло- и водоснабжения резервными источниками питания. Наибольшая потребность сохраняется в Киеве, а также в Днепропетровской, Харьковской, Киевской и Сумской областях.

Кроме того, правительство продолжает расширять сеть блочно-модульных котельных. В начале апреля регионам было выделено 424,8 млн грн для подключения 70 котельных общей мощностью 316 МВт. В преддверии Кабмин также направил 3 млрд грн из резервного фонда госбюджета на закупку и установку еще 216 новых блочно-модульных котельных в регионах и Киеве.