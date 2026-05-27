Киев и регионы получат три миллиарда гривен на установку модульных котельных

Правительство выделило из резервного фонда 3 млрд грн для установки 216 блочно-модульных котельных. Эти средства будут направлены на приобретение комплектующих, а также на проведение монтажных и строительных работ.

Как пишет Delo . , об этом сообщила премьер Юлия Свириденко .



Главная цель финансирования – обеспечить дома и квартиры надежным теплоснабжением в условиях российского энергетического террора.

Распределение выделенных средств состоится по следующей схеме:

966 млн грн будут направлены Агентству восстановления для реализации соответствующих проектов в Киеве;

более 2 млрд. грн. получат регионы в рамках реализации местных планов устойчивости.

Свириденко подчеркнула, что ключевой задачей для всех областных военных администраций и общин является оперативная установка и запуск объектов до старта отопительного сезона. Все предусмотренное оборудование должно быть введено в эксплуатацию не позднее 1 октября.

"Эти решения позволяют повысить устойчивость систем жизнеобеспечения и обеспечить базовые услуги для людей в кризисных сценариях", - отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Напомним, в Киеве, в рамках плана энергостойкости , построили объекты распределенной когенерации общей мощностью 40 МВт. Они уже оснащены защитой и проходят этапы настройки и тестирования.