Енергостійкість столиці: Київ запустив нові когенераційні об’єкти потужністю 40 МВт
У Києві в межах плану енергостійкості побудували об’єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 МВт. Вони вже оснащені захистом і проходять етапи налаштування та тестування.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.
Енергостійкість столиці
У Києві в межах плану енергостійкості побудували об’єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 МВт. Нові енергетичні установки вже оснащені необхідним захистом другого рівня.
Наразі на об’єктах тривають роботи з монтажу, налаштування та тестування обладнання і систем.
Як повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, для забезпечення роботи систем водопостачання у столиці вже збудували перший дизельний енергокомплекс потужністю 5 МВт.
За його словами, загалом план енергостійкості передбачає створення близько 16 МВт резервного енергопостачання завдяки дизель-генераторним установкам. Для підвищення ефективності їхню роботу додатково забезпечать частотними перетворювачами.
План енергостійкості передбачає десятки проєктів і робіт за такими напрямами:
- відновлення пошкодженого минулої зими обладнання;
- встановлення на об’єктах елементів захисту відповідного рівня;
- розбудова моделі розподіленої генерації електричної та теплової енергії;
- зміцнення засобів і систем резервного живлення для критичної інфраструктури.
Проблеми з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6
Попри успіхи на лівому березі, ситуація на інших критичних об'єктах міста залишається складною. Увага акцентується на вкрай низьких темпах робіт у зонах ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.
Нагадаємо, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ 3 лютого.
Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що за висновками фахівців, обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.