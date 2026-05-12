Енергостійкість столиці: Київ запустив нові когенераційні об’єкти потужністю 40 МВт

У Києві в межах плану енергостійкості побудували об’єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 МВт. Вони вже оснащені захистом і проходять етапи налаштування та тестування.

Енергостійкість столиці

Наразі на об’єктах тривають роботи з монтажу, налаштування та тестування обладнання і систем.

Як повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, для забезпечення роботи систем водопостачання у столиці вже збудували перший дизельний енергокомплекс потужністю 5 МВт.

За його словами, загалом план енергостійкості передбачає створення близько 16 МВт резервного енергопостачання завдяки дизель-генераторним установкам. Для підвищення ефективності їхню роботу додатково забезпечать частотними перетворювачами.

План енергостійкості передбачає десятки проєктів і робіт за такими напрямами:

відновлення пошкодженого минулої зими обладнання;

встановлення на об’єктах елементів захисту відповідного рівня;

розбудова моделі розподіленої генерації електричної та теплової енергії;

зміцнення засобів і систем резервного живлення для критичної інфраструктури.

Проблеми з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6

Попри успіхи на лівому березі, ситуація на інших критичних об'єктах міста залишається складною. Увага акцентується на вкрай низьких темпах робіт у зонах ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

Нагадаємо, що Дарницька ТЕЦ у Києві, орієнтована на виробництво тепла для населення, зазнала значних пошкоджень під час нічної ракетної атаки РФ 3 лютого.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що за висновками фахівців, обʼєкт отримав критичні ушкодження і на відновлення його систем та обладнання знадобиться не менше двох місяців за умови відсутності нових атак.