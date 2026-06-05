Українці масово отрмують фейкові платіжки за світло: як діє шахрайська схема

В Україні зафіксовано нову хвилю кібершахрайства, пов'язану з оплатою комунальних послуг. Громадяни масово отримують на електронну пошту та в месенджери фальшиві рахунки на оплату електроенергії. Ці листи та повідомлення зловмисники надсилають нібито від імені Міністерства енергетики України.

Як пише Delo.ua, про це попереджає Центр протидії дезінформації.

"Міністерство енергетики України наголошує, що відомство ніколи не здійснювало і не здійснює розсилки жодних платіжних листів споживачам", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначають, що функції постачання електричної енергії та виставлення рахунків покладені виключно на конкретні енергокомпанії. Міністерство не має до збору комунальних платежів жодного стосунку.

Офіційно розрахунки здійснюють лише ті підприємства, з якими у кожного споживача підписано індивідуальні договори.

Ця фішингова схема працює за чітким алгоритмом. Шахраї намагаються заплутати споживача, щоб змусити його діяти швидко. Головні ризики для користувачів при переході за подібними повідомленнями включають:

перехід за підозрілими посиланнями під приводом швидкої оплати боргу;

викрадення персональних даних користувача;

злам особистих сторінок у соціальних мережах;

отримання повного контролю над банківськими рахунками громадян.

Раніше НБУ також попереджав про нову фішингову кампанію: шахраї розсилали листи з шкідливими вкладеннями та фейковими підписами від імені працівників Національного банку, зокрема Департаменту фінансового моніторингу.