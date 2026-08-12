Ліки та вироби медичного призначення: "Подорожник" долучився до підтримки бригади "Хартія"

Мережа аптек "Подорожник" долучилася до системної підтримки Патронатної служби 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". У межах укладеного меморандуму між БФ "Фармхелп Подорожник" та БФ "Хартія" компанія залучатиме ресурси для надання систематичної благодійної допомоги Патронатній службі.

Підтримка передбачає покриття фактичних потреб Патронатної служби, зокрема у безрецептурних лікарських засобах, виробах медичного призначення, санітарно-гігієнічних засобах та інших необхідних товарах. Така допомога спрямована на підтримку військовослужбовців бригади, ветеранів і членів їхніх родин, а також на забезпечення ініціатив, важливих для роботи підрозділу.

Патронатна служба 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" – сервісний підрозділ у складі секції персоналу бригади, створений для комплексної підтримки захисників та їхніх родин. Вона допомагає закривати різні цивільно-військові потреби військовослужбовців, ветеранів.

13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія" – сучасне високотехнологічне військове формування у складі 2-го корпусу НГУ "Хартія". підрозділ розвиває підходи до підготовки особового складу, впровадження технологій.

Системна підтримка військових залишається одним із ключових напрямів благодійної діяльності "Подорожника" та БФ "Фармхелп Подорожник". Від початку повномасштабного вторгнення компанія передає для потреб українських захисників медикаменти, автомобілі, обладнання, дрони та іншу допомогу, необхідну для роботи підрозділів і підтримки людей, які захищають Україну. Станом на серпень 2026 року на благодійні ініціативи вже спрямовано понад 115 млн грн.

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