Звільнення від податків через війну: вже понад 11 тисяч підприємців оформили відстрочку

З початку повномасштабного вторгнення 11 214 підприємств та ФОП в Україні вже звільнили від сплати податків і штрафів через руйнування майна та втрату документів унаслідок бойових дій. У цьому році таким механізмом підтримки скористалися 2 292 платники. Київ та Миколаївщина стали лідерами за кількістю пільг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Найбільше таких рішень з 2022 року отримали платники у наступних регіонах:

Київ — 3 191;

Миколаївська область — 971;

Чернігівська — 879;

Запорізька — 650;

Харківська — 283.

"Зруйновані склади, втрачене обладнання, знищені первинні документи чи знищені логістичні ланцюги – це реалії, які можуть зупинити діяльність будь-якої компанії. Але ми завжди готові підтримати тих, хто в скруті", — зазначила очільниця ДПСУ Леся Карнаух.

Права платників та підстави для звільнення

Право на тимчасове звільнення регулюється Податковим кодексом України та Порядком Мінфіну № 225 від 29.07.2022. Підставами для звернення є:

повне або часткове знищення приміщень із документацією;

знищення комп'ютерної техніки чи обладнання;

втрати необоротних активів.

Механізм передбачає перенесення строків подання звітності та сплати податків, а також звільнення від штрафів за несвоєчасну реєстрацію накладних чи затримку платежів.

Порядок подання документів та розгляд

Платник має подати заяву та підтвердні документи: акти ДСНС або Нацполіції про пожежі та руйнування; витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань; витяги з Державного реєстру пошкодженого майна; інші документи, що підтверджують збитки.

Документи подаються особисто, поштою або через Електронний кабінет. Контролюючий орган розглядає заяву протягом 20 календарних днів. У разі потреби надати додаткові матеріали платнику дається 10 днів, після чого розгляд триває ще до 20 днів.

Після отримання позитивного рішення платник зобов'язаний виконати податкові обов’язки протягом шести місяців після припинення воєнного стану. Якщо можливість відновилася раніше, про це слід повідомити ДПС протягом 60 календарних днів з першого числа наступного місяця.

Нападаємо, понад 141,4 тисячі нових ФОПів відкрились та 102,2 тисячі підприємців закрились в Україні з січня по червень 2026 року. Закриттів поменшало на 36% порівняно з аналогічним періодом минулого року