Освобождение от налогов из-за войны: уже более 11 тысяч предпринимателей оформили отсрочку

С начала полномасштабного вторжения 11 214 предприятий и ФЛП в Украине уже освободили от уплаты налогов и штрафов из-за разрушения имущества и потери документов в результате боевых действий. В этом году таким механизмом поддержки воспользовались 2292 плательщика. Киев и Николаевщина стали лидерами по количеству льгот.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Больше всего таких решений с 2022 года получили плательщики в следующих регионах:

Киев - 3 191;

Николаевская область - 971;

Черниговская - 879;

Запорожская - 650;

Харьковская - 283.

"Разрушенные склады, потерянное оборудование, уничтоженные первичные документы или уничтоженные логистические цепи – это реалии, которые могут остановить деятельность любой компании. Но мы всегда готовы поддержать тех, кто в беде", — отметила глава ГНСУ Леся Карнаух.

Права плательщиков и основания для увольнения

Право на временное увольнение регулируется Налоговым кодексом Украины и Порядком Минфина №225 от 29.07.2022. Основанием для обращения являются:

полное или частичное уничтожение помещений с документацией;

уничтожение компьютерной техники или оборудования;

утраты внеоборотных активов.

Механизм предусматривает перенесение сроков подачи отчетности и уплаты налогов, а также освобождение от штрафов за несвоевременную регистрацию накладных или задержку платежей.

Порядок представления документов и рассмотрение

Плательщик должен подать заявление и подтверждающие документы: акты ГСЧС или Нацполиции о пожарах и разрушениях; выписки из Единого реестра досудебных расследований; выписки из Государственного реестра поврежденного имущества; другие документы, подтверждающие ущерб.

Документы подаются лично, по почте или через электронный кабинет. Контролирующий орган рассматривает заявление в течение 20 календарных дней. При необходимости предоставить дополнительные материалы плательщику дается 10 дней, после чего рассмотрение длится еще до 20 дней.

После получения положительного решения плательщик обязан выполнить налоговые обязанности в течение шести месяцев после прекращения военного положения. Если возможность возобновилась раньше, об этом следует уведомить ГНС в течение 60 календарных дней с первого числа следующего месяца.

Нападаем, более 141,4 тысяч новых ФЛП открылись и 102,2 тысяч предпринимателей закрылись в Украине с января по июнь 2026 года. Закрытий уменьшилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года