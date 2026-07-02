Закрытий ФЛП в Украине уменьшилось на треть: в каких сферах открывают бизнес

Более 141,4 тысяч новых ФЛП открылись и 102,2 тысяч предпринимателей закрылись в Украине с января по июнь 2026 года. Закрытий уменьшилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активное предпринимательство росло в сфере образования, розничной торговли и почтовых услуг. А лидерами по приросту новых предпринимателей стали Киев, Днепропетровщина и Львовщина.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

ФЛП опять "в плюсе": почти +40 тысяч новых предпринимателей

На 39 214 ФЛП больше открылось, чем закрылось в Украине за 2 квартала 2026 года. Так, 141 472 предпринимателя начали свою деятельность, в то же время 102 258 ФЛП закрылись в этом году. Количество открытий почти не изменилось, а закрытий уменьшилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В каких сферах лучшая динамика

По данным аналитиков, активное предпринимательство росло в сфере образования: чистый прирост (открытие за минусом закрытых дел) +3 902 дел. Почти такой же прирост зафиксирован в розничной торговле (+3596).

В пятерку сфер с наибольшим приростом МСБ (малый и средний бизнес) также вошли почтовая и курьерская деятельность (+2 558), операции с недвижимостью (+2 504) и оптовая торговля (+2 391).

Наибольшее падение зафиксировано среди предпринимателей, которые занимаются ремонтом компьютеров и оборудования: -365 ФЛП. Незначительное уменьшение также зафиксировано в сфере охранных услуг (-35), телекоммуникаций (-22), сбора отходов (-19) и обработки древесины (-17).

Регионы-лидеры

Лидерами по приросту ФЛП стали:

Киев (+5 058),

Днепропетровщина (+4 284),

Львовщина (+4 254),

Киевщина (+3 756),

Одесщина (+2955).

Сокращение количества предпринимателей зафиксировали в 3 прифронтовых и оккупированных регионах: Донетчине (-569), Херсонщине (-293) и Луганщине (-93). В остальных регионах количество малых и средних бизнесов только растет.

Заметим, в Украине, несмотря на войну, стремительно растет рынок индивидуальных услуг благодаря микропредпринимательству. За первые пять месяцев 2026 года в стране зарегистрировали 5007 новых бизнесов в этой сфере, что на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда рынок пополнился 4353 субъектами хозяйствования.