Бьюти-бум во время войны: какой мелкий бизнес массово открывают украинцы в 2026 году

В Украине, несмотря на войну, стремительно растет рынок индивидуальных услуг благодаря микропредпринимательству. За первые пять месяцев 2026 года в стране зарегистрировали 5007 новых бизнесов в этой сфере, что на 15% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда рынок пополнился 4353 субъектами хозяйствования.

Как сообщает Delo., об этом сообщает украинская платформа VKURSI.

Абсолютное доминирование ФЛП и доверие к "упрощенке"

Абсолютное большинство регистраций обеспечили именно физические лица-предприниматели, на которых приходится 99% всех вновь созданных объектов. В частности, собственное дело завели 4966 ФЛП и только 41 юридическое лицо. В прошлом году за это время заработали 4336 ФЛПов и 17 юрлиц.

Аналитики платформы VKURSI отмечают, что такая статистика указывает не только на низкий порог входа в отрасль, но и сохранение высокого доверия малого бизнеса к упрощенной системе налогообложения.

"Именно формат ФЛП остается основной организационной моделью для предпринимателей в сфере услуг, тогда как переход к более сложной корпоративной форме бизнеса остается ограниченным, а юридические лица остаются значительно менее популярными на этом рынке", - говорится в сообщении.

Весенний всплеск: от февральского спада до апрельского пика

Начало года ознаменовалось умеренной стабильностью, после чего рынок пережил колебания. В январе в отрасли зарегистрировали 836 новых бизнесов. Однако сокращение зафиксировали в феврале: тогда количество новых ФЛП упало с 833 до 737, то есть на 11,5% по сравнению с январем.

Однако с наступлением весны активность существенно выросла. Уже в марте появилось 1157 новых предприятий, а в мае — 1092. Абсолютный пик регистраций пришелся именно на апрель, когда собственное дело открыли 1173 субъекта хозяйствования.

После зимнего спада предпринимательская активность оживилась: в апреле 2026 года в Украине зарегистрировали 1173 новых субъекта хозяйствования.

Салоны красоты и смежные ниши: пользующиеся спросом

Активнее всего предприниматели открывали бизнесы в сфере парикмахерских услуг и салонов красоты. С начала 2026 г. в Украине появилось 4859 новых бизнесов в сфере красоты и ухода. Речь идет о салонах красоты, парикмахерских, SPA-салонах и массажных кабинетах, среди которых 4829 ФЛП и 30 юридических лиц.

"Несмотря на сложную ситуацию в стране, спрос на услуги по уходу за собой, восстановление и эмоциональную перезагрузку продолжает стабильно расти", - говорят аналитики VKURSI

Параллельно они зафиксировали умеренный прирост и в других нишах этого сектора. В частности, за первые пять месяцев года в Украине зарегистрировали 80 новых ФЛП и 3 компании в сфере организации захоронений и предоставления смежных услуг, а также 57 новых ФЛП и 8 компаний в сфере стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий.

Напомним, в январе-марте 2026 года в Украине открыли 569 новых магазинов. Больше всего открытий пришлось на аптечный сегмент – 148 новых аптек, продовольственный ритейл – 125 магазинов и АЗК – 120 новых заправок. В непродовольственном сегменте появилось 99 новых торговых точек, в fashion-ритейле – 44 магазина, в сегменте техники и электроники – 27. Наименьшую активность продемонстрировал ювелирный рынок с пятью новыми объектами, тогда как в категории DIY за квартал не было зафиксировано ни одного открытия.