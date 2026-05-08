В Украине за три месяца открылось почти 600 новых магазинов: где ритейл растет быстрее всего

В I квартале 2026 года украинские ритейлеры открыли 569 новых магазинов, в то время как закрыли 252. Чистый прирост составил 317 торговых точек.

Об этом говорится в исследовании "География ритейла", которое подготовила Retail Association of Ukraine на основе опроса 107 компаний-членов ассоциации.

По состоянию на апрель 2026 года участники RAU управляли 25 599 торговыми точками по всей стране, включая продовольственный и непродовольственный ритейл, аптечные сети, fashion-сегмент, технику и электронику, АЗК, ювелирный ритейл и DIY.

В тройку регионов с развитым ритейлом вошли Киев и область, а также Днепропетровская и Львовская области. Инфографика RAU.

Наибольшая концентрация магазинов традиционно сосредоточена в Киеве и области – 6116 торговых точек. Далее следуют Днепропетровская и Львовская области, где работают более 2000 магазинов в каждой, а также Одесская и Харьковская области, где насчитывается более тысячи торговых объектов. В исследовании отмечается, что активное открытие новых магазинов ускорилось преимущественно во второй половине февраля 2026 года.

Продуктовый ритейл остается главным драйвером

Продовольственный сегмент остается самым большим и одним из самых динамичных на рынке. В настоящее время он насчитывает 5707 магазинов, что составляет 22% всех торговых точек участников RAU. За первые три месяца года продуктовые сети открыли 125 новых магазинов и закрыли всего 41.

Наибольшая концентрация продовольственного ритейла традиционно приходится на Киев и область, где работают 1922 точки. Далее следуют западные регионы, в частности, Львовская и Ивано-Франковская области. В то же время на севере, востоке и части центральных регионов развитие остается более сдержанным.

Больше новых магазинов за первые три месяца 2026 года открыли сети «Сими», АТБ и NOVUS. Инфографика RAU.

Среди фуд-ритейлеров наиболее активно расширялись сети "Сими", АТБ и NOVUS. Компания "Клевер Сторс", развивающая сеть "Сими", открыла 40 новых магазинов преимущественно в западных областях.

Активно масштабируется Pizza Day, прибавившая 14 новых локаций. АТБ за январь-март 2026 запустил 10 новых магазинов, тогда как NOVUS открыл два супермаркета и шесть минимаркетов "Ми Маркет" в столичном регионе.

Непродовольственный ритейл: рост обеспечивает "Аврора"

В непродовольственном сегменте работает 5445 магазинов, что составляет 21% общего количества торговых точек участников RAU. За квартал здесь открыли 99 новых магазинов, в то время как 75 прекратили работу.

Лидером по темпам расширения стала сеть "Аврора" с 59 новыми магазинами. Инфографика RAU.

Наиболее динамичной стала сеть "Аврора", открывшая 59 новых магазинов. По данным компании, выручка в I квартале выросла на 27% — до 16,1 млрд грн по НДС. Также активно развивались EVA, открывшая 13 новых локаций, и Blisk с девятью новыми магазинами.

Аптечный ритейл продолжает расширение

По состоянию на март 2026 года в Украине работает более 18 тысяч аптек, из которых 8690 принадлежат компаниям-членам RAU. За первые три месяца года было открыто 148 новых аптек и закрыто 90.

Больше новых точек появилось в Днепропетровской области, которая в то же время демонстрирует и высокий уровень закрытий. В общем, именно Киев и область остаются крупнейшим рынком с 1928 аптечными точками. Далее следуют Днепр и область (864), Львовщина (583), Харьковщина (620) и Полтавщина (447).

На март 2026 года в Украине работает более 18 тысяч аптек. Инфографика RAU.

В Киеве и области за квартал открыли 19 новых аптек и закрыли 11, в то время как на Львовщине соотношение составило 11 к 9.

Техника и электроника: рост только в крупных городах

Сегмент техники и электроники остается стабильным. По состоянию на март 2026 года в Украине работало 1811 магазинов, а чистый прирост за квартал составил всего четыре точки: 27 открытий против 23 закрытий.

Больше новых магазинов появилось в Киеве (+5), Днепре (+3), на Житомирщине (+2) и в Одессе (+1). Именно эти регионы остаются ключевыми центрами концентрации рынка.

Сегмент техники и электроники почти не вырос: за квартал открыли 27 магазинов и закрыли 23. Инфографика RAU.

Самыми активными сетями стали Yabluka, открывшая шесть новых магазинов, а также ритейл мобильных операторов – lifecell (+5) и Киевстар (+7).

Fashion-ритейл: рост за счет масштабных сетей

Рынок одежды, обуви и аксессуаров продолжает постепенный рост, несмотря на сложные условия. За квартал количество fashion-магазинов увеличилось на 24 – до 885 точек. Было открыто 44 новых магазина и закрыто 20.

Самая большая концентрация fashion-ритейла сосредоточена в Киеве, Днепре и Львове. В то же время, часть иностранных брендов продолжает покидать рынок, а их места занимают большие сети.

Fashion-ритейл в Украине вырос на 24 магазина за квартал. Инфографика RAU.

Абсолютным лидером по темпам расширения стала польская сеть Sinsay, открывшая 22 новых магазина за квартал. Среди украинских игроков активно масштабируется сеть Sezon, прибавившая еще 12 торговых точек.

Ювелирный ритейл: стабильный сегмент

На март 2026 года в Украине работает 820 ювелирных магазинов. За квартал открыли пять новых точек, закрыли три, что дало минимальный прирост.

В ювелирном ритейле за квартал добавилось всего две новые точки. Инфографика RAU.

Наибольшая концентрация сосредоточена в Киеве и области – 165 магазинов. Далее следуют Днепр (87) и Львов (69). Чистый рост зафиксирован только в Харькове и Черновцах, что подтверждает стабильность сегмента.

АЗК: самый динамичный рынок ритейла

Сегмент автозаправочных комплексов остается самым динамичным. По состоянию на март 2026 г. сети АЗК среди членов RAU насчитывали 2074 заправки, что на 120 больше, чем кварталом ранее.

Наибольшая концентрация сохраняется в Киеве и области – 387 АЗК. Далее следуют Львовщина (245) и Днепропетровщина (150). В то же время наиболее активно новые заправки открывались в Ровенской (+20), Львовской (+13), Житомирской (+11) и Днепропетровской области (+9).

АЗК стали самым динамичным сегментом ритейла. Инфографика RAU.

Одним из главных драйверов роста стала сеть UPG, за три месяца увеличившая количество АЗК на 116, развиваясь через аренду и ребрендинг существующих заправок.

DIY-ритейл: без изменений

В сегменте DIY в первом квартале 2026 года не было открытий или закрытий. По состоянию на март сети Агромат, Дубок, Эпицентр и Leroy Merlin насчитывали 145 магазинов.

В сегменте строймагазинов в I квартале 2026 года ситуация не изменилась – не было ни открытий, ни закрытий. Инфографика RAU.

Наибольшая концентрация остается в Киеве и области – 39 магазинов, что существенно превышает показатели других регионов. В целом рынок DIY сосредоточен преимущественно в западных областях, включая Волынскую, Ровенскую, Закарпатскую и Хмельницкую.