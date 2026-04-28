Компанія АТБ увійшла до трійки лідерів у рейтингу найбільших роботодавців України у 2026-му

Незалежний моніторинговий сервіс "Опендатабот" склав рейтинг найбільших відповідальних українських роботодавців. Дослідивши фінансову звітність підприємств, аналітики з'ясували, що лише шість компаній із першої десятки протягом року збільшили штат. Проте трійка лідерів втримала свої позиції, забезпечивши українцям не тільки стабільну роботу з конкурентною зарплатою, а й створивши тисячі нових робочих місць.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Пропустивши вперед лише державну "Укрзалізницю", друге місце зі значним відривом знову посіла компанія АТБ, що є лідером українського ритейлу та найбільшим роботодавцем у своїй галузі.

Сьогодні на підприємствах корпорації працевлаштовано понад 60,4 тис. осіб, з яких 46,6 тис. є співробітниками флагманського підприємства — добре відомої українцям торговельної мережі "АТБ-Маркет".

На підприємствах корпорації протягом минулого року було створено більш ніж 2,3 тисячі нових робочих місць, працевлаштовано 710 громадян зі статусом ветерана бойових дій.

"Щомісяця в середньому компанія пропонує близько 200 робочих місць. Нині обставини вимагають удосконалювати робочі процеси, підвищувати продуктивність праці, зокрема вкрай активно провадиться автоматизація багатьох алгоритмів роботи. Пишаємося тим, що попри всі труднощі повномасштабної війни, кістяк колективів у кожній торговельній точці нам вдається зберегти", — розповіли в АТБ.

Згідно з даними провідних ресурсів із працевлаштування роботу в АТБ вважає привабливою більшість шукачів вакансій. І то не дивно, адже кожному з працівників компанія гарантує стабільну роботу, безоплатну фахову підготовку у власних навчальних центрах (в Києві, Дніпрі, Одесі та Львові), постійну підтримку, можливість кар'єрного зростання та справедливу оплату праці.

За весь час існування АТБ, а це більш як тридцять років, жодного разу ні на день не було затримано виплату заробітної плати. Разом із цим рівень середньої зарплатні в АТБ також один із вищих у галузі. АТБ має бездоганну ділову репутацію та є наочним прикладом соціально орієнтованого бізнесу. Співробітників у компанії традиційно вважають своїм найціннішим активом, тому й кадрова політика спрямована на розвиток людського капіталу.