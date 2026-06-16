АМКУ наклав штрафи майже на 10 млн грн за змови на тендерах

Антимонопольний комітет за результатами двох засідань тимчасових адміністративних колегій оштрафував суб’єктів господарювання майже на 10 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час участі в тендерах. Порушення стосувалися закупівлі спортивних майданчиків і засобів індивідуального захисту загальною очікуваною вартістю понад 34 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба АМКУ.

Держзакупівлі під прицілом

Одне з рішень стосується ТОВ СК "ДП БУД" та ТОВ "МЕТАЛ ВОРК". Комітет встановив, що компанії узгодили свою поведінку під час участі в тендері на закупівлю комплексу спортивних майданчиків, який у 2023 році проводила Черкаська селищна рада. Очікувана вартість закупівлі перевищувала 17 млн грн.

Під час розслідування АМКУ виявив низку фактів, які свідчили про скоординовані дії учасників торгів та усунення конкуренції між ними. За це порушення компанії оштрафовано на загальну суму 2,18 млн грн.

Крім того, Комітет розглянув ще одну справу щодо змови під час закупівлі засобів індивідуального захисту, проведеної у 2020 році. Очікувана вартість цих торгів також перевищувала 17 млн грн.

За висновками АМКУ, учасники торгів узгодили свої дії з метою впливу на результати закупівлі та усунення конкуренції. За вчинені порушення на компанії накладено штрафи на загальну суму 7,67 млн грн.

У Комітеті нагадали, що відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" компанії, які протягом останніх трьох років були притягнуті до відповідальності за спотворення результатів тендерів через антиконкурентні узгоджені дії, можуть бути відсторонені від участі у державних закупівлях.

Інформація про такі порушення публікується у зведених відомостях на офіційному сайті АМКУ та регулярно оновлюється.

Нагадаємо, Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на ТОВ “Карпатські мінеральні води” у розмірі 9,4 млн грн за порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції.