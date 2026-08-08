Україна погодилася не атакувати частину танкерів і нафтову інфраструктуру в Чорному морі

Україна погодилася утримуватися від атак на інфраструктуру Каспійського трубопровідного консорціуму та неросійські судна, що прямують до його терміналу в Новоросійську, за умови, що вони не перебувають під українськими санкціями, не перевозять російські вантажі та не належать російським фізичним або юридичним особам.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg, який цитує американського чиновника, обізнаного з домовленістю.

За його словами, відповідне зобов’язання Україна взяла після зустрічі високопосадовців США з українським керівництвом. Також Київ створив контактні пункти, через які комерційні вантажовідправники можуть передавати інформацію для забезпечення безпечного проходу суден.

Україна також надає вантажовідправникам роз’яснення, які саме судна можуть стати цілями. Для безпечного проходу вони не повинні перебувати під українськими санкціями, перевозити російську нафту чи інші російські вантажі або належати російським власникам.

Домовленість стосується, зокрема, перевезень казахстанської нафти через термінал КТК. Через нього проходить близько 2% світових поставок сирої нафти.

Bloomberg зазначає, що після атак у районі терміналу частина судновласників тимчасово припинила завантаження. Перша хвиля атак протягом тижня, що почався 20 липня, призвела до зупинки завантажень на окремих комерційних суднах. 27 липня операції відновили, однак через два дні судна біля терміналу знову зазнали атак.

Через перебої експорт CPC Blend у серпні, за оцінками джерел Bloomberg, може скоротитися приблизно на третину. Водночас точний обсяг залишається невизначеним через перенесення частини липневих вантажів на серпень.

Ризики вже позначилися і на вартості фрахту. За даними Балтійської біржі, дохід танкерів на маршруті від КТК до Середземного моря у п’ятницю перевищив $400 тис. на день, що стало рекордним показником для цього напрямку.

Bloomberg зауважує, що поки незрозуміло, чи буде нової домовленості достатньо для повної нормалізації перевезень і повернення судновласників до звичайного режиму роботи.

Зауважимо, Сили безпілотних систем ЗСУ упродовж 1–8 серпня уразили ще 12 російських суден у Чорному та Азовському морях. Загалом від початку операції 6 липня, за даними командування СБС, було уражено 218 плавзасобів.