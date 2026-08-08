У Мінінфраструктури спростували колапс на кордоні з вантажівками

У Мінінфраструктури заявили, що повідомлення про фізичну чергу з понад 7 тисяч вантажівок на кордоні не відповідають принципу роботи “єЧерги”. Цифра в системі показує кількість транспортних засобів, які попередньо зареєструвалися на перетин кордону, а не фактично стоять перед пунктами пропуску.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Перевізники або логісти бронюють місце в електронній черзі заздалегідь, а водій до свого часу може перебувати вдома, на підприємстві або на спеціальному майданчику.

Збільшення прогнозованого часу очікування на окремих пунктах пропуску з Польщею у міністерстві пояснили впровадженням польською стороною оновлених митних процедур. Через це оформлення вантажів відбувається повільніше.

Ще одна причина зростання кількості реєстрацій — сезонність. Наприкінці літа попит на міжнародні автомобільні перевезення традиційно підвищується. У серпні 2025 року в єЧерзі також було зареєстровано понад 5 тисяч вантажівок.

У Мінінфраструктури також зазначили, що напряму пов’язувати збільшення реєстрацій у "єЧерзі" з роботою Українського морського коридору некоректно. Основні вантажі морського експорту, зокрема зерно та металопродукція, суттєво відрізняються від тих, які перевозять автомобільним транспортом, тому значне перенаправлення таких обсягів на автопункти пропуску практично неможливе.

Вчора повідомлялося, що черги на виїзд з України зросли майже на 48% і досягли 7 342 автомобілів. Найбільше завантажено пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де час очікування для вантажівок становить майже сім діб.

Станом на 6 серпня в чергах перед 5 сусідніми країнами на 38 пунктах пропуску стояли 4948 вантажівок, а час очікування проїзду сягає більше 6 діб.