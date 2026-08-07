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Черги вантажівок на кордоні різко зросли: на виїзд з України очікують 7342 автомобілі

вантажівки на кордоні
Черги вантажівок на кордоні зросли майже на 50% / Depositphotos

За добу 7 серпня 2026 року черги на виїзд з України зросли майже на 48% і досягли 7 342 автомобілів. Найбільше завантажено пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де час очікування для вантажівок становить майже сім діб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ).

Завантаженість за напрямками розподілилася так:

  • Польща — 6 450 авто (+2 144 за добу); 
  • Словаччина — 546 авто (+176 за добу); 
  • Румунія — 328 авто (+105 за добу).

Найпроблемніші пункти пропуску

Найбільша концентрація транспорту спостерігається на польському напрямку.

Статистика по конкретних КПП:

  • "Ягодин – Дорогуськ" (вантажівки від 7,5 т) — 1 461 авто, час очікування становить 6 днів та 23 години; 
  • "Ягодин – Дорогуськ" (порожні вантажівки від 7,5 т) — 1 299 авто (зростання на 830 за добу); 
  • "Краківець – Корчова" (вантажівки від 7,5 т) — 916 авто (зростання на 563 за добу); 
  • "Рава-Руська – Хребенне" (вантажівки від 7,5 т) — 665 авто, час очікування близько 4 діб.

За даними системи "єЧерга", на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною майже вільно:

  • "Лужанка – Берегшурань (для вантажівок ≤ 7,5 тонн)  1 авто
  • "Лужанка – Берегшурань" (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн) — 0 авто; 
  • "Чоп (Тиса) – Захонь" (для вантажівок ≥ 3,5 тонн) 1 авто.

Нагадаємо,  станом на 6 серпня в чергах перед 5 сусідніми країнами на 38 пунктах пропуску стояли 4948 вантажівок, а час очікування проїзду сягає більше 6 діб.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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