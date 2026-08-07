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Черги вантажівок на кордоні різко зросли: на виїзд з України очікують 7342 автомобілі
За добу 7 серпня 2026 року черги на виїзд з України зросли майже на 48% і досягли 7 342 автомобілів. Найбільше завантажено пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де час очікування для вантажівок становить майже сім діб.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ).
Завантаженість за напрямками розподілилася так:
- Польща — 6 450 авто (+2 144 за добу);
- Словаччина — 546 авто (+176 за добу);
- Румунія — 328 авто (+105 за добу).
Найпроблемніші пункти пропуску
Найбільша концентрація транспорту спостерігається на польському напрямку.
Статистика по конкретних КПП:
- "Ягодин – Дорогуськ" (вантажівки від 7,5 т) — 1 461 авто, час очікування становить 6 днів та 23 години;
- "Ягодин – Дорогуськ" (порожні вантажівки від 7,5 т) — 1 299 авто (зростання на 830 за добу);
- "Краківець – Корчова" (вантажівки від 7,5 т) — 916 авто (зростання на 563 за добу);
- "Рава-Руська – Хребенне" (вантажівки від 7,5 т) — 665 авто, час очікування близько 4 діб.
За даними системи "єЧерга", на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною майже вільно:
- "Лужанка – Берегшурань (для вантажівок ≤ 7,5 тонн) — 1 авто;
- "Лужанка – Берегшурань" (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн) — 0 авто;
- "Чоп (Тиса) – Захонь" (для вантажівок ≥ 3,5 тонн) — 1 авто.
Нагадаємо, станом на 6 серпня в чергах перед 5 сусідніми країнами на 38 пунктах пропуску стояли 4948 вантажівок, а час очікування проїзду сягає більше 6 діб.