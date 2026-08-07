Черги вантажівок на кордоні різко зросли: на виїзд з України очікують 7342 автомобілі

За добу 7 серпня 2026 року черги на виїзд з України зросли майже на 48% і досягли 7 342 автомобілів. Найбільше завантажено пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ", де час очікування для вантажівок становить майже сім діб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ).

Завантаженість за напрямками розподілилася так:

Польща — 6 450 авто (+2 144 за добу);

Словаччина — 546 авто (+176 за добу);

Румунія — 328 авто (+105 за добу).

Найпроблемніші пункти пропуску

Найбільша концентрація транспорту спостерігається на польському напрямку.

Статистика по конкретних КПП:

"Ягодин – Дорогуськ" (вантажівки від 7,5 т) — 1 461 авто, час очікування становить 6 днів та 23 години;

"Ягодин – Дорогуськ" (порожні вантажівки від 7,5 т) — 1 299 авто (зростання на 830 за добу);

"Краківець – Корчова" (вантажівки від 7,5 т) — 916 авто (зростання на 563 за добу);

"Рава-Руська – Хребенне" (вантажівки від 7,5 т) — 665 авто, час очікування близько 4 діб.

За даними системи "єЧерга", на пунктах пропуску на кордоні з Угорщиною майже вільно:

"Лужанка – Берегшурань (для вантажівок ≤ 7,5 тонн) — 1 авто ;

"Лужанка – Берегшурань" (для порожніх вантажівок ≥ 7,5 тонн) — 0 авто;

"Чоп (Тиса) – Захонь" (для вантажівок ≥ 3,5 тонн) — 1 авто .

Нагадаємо, станом на 6 серпня в чергах перед 5 сусідніми країнами на 38 пунктах пропуску стояли 4948 вантажівок, а час очікування проїзду сягає більше 6 діб.