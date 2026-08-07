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Очереди грузовиков на границе резко выросли: выезд из Украины ожидают 7342 автомобиля

грузовики на границе
Очереди грузовиков на границе выросли почти на 50% / Depositphotos

За сутки 7 августа 2026 года очереди на выезд из Украины выросли почти на 48% и достигли 7342 автомобилей. Больше всего загружен пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск", где время ожидания для грузовиков составляет почти семь суток.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЕУ).

Загруженность по направлениям распределилась следующим образом:

  • Польша - 6 450 авто (+2 144 в сутки);  
  • Словакия - 546 авто (+176 в сутки);  
  • Румыния - 328 авто (+105 в сутки).

Самые проблемные пункты пропуска

Наибольшая концентрация транспорта наблюдается в польском направлении.

Статистика по конкретным КПП:

  • "Ягодин - Дорогуск" (грузовики от 7,5 т) - 1 461 авто, время ожидания составляет 6 дней и 23 часа;  
  • "Ягодин - Дорогуск" (пустые грузовики от 7,5 т) - 1 299 авто (рост на 830 в сутки);  
  • "Краковец - Корчёва" (грузовики от 7,5 т) - 916 авто (рост на 563 в сутки);
  • "Рава-Русская - Позвоночное" (грузовики от 7,5 т) - 665 авто, время ожидания около 4 суток.

По данным системы "єЧерга", на пунктах пропуска на границе с Венгрией почти свободно:

  • "Лужанка – Берегшурань (для грузовиков ≤ 7,5 тонн)   - 1 авто;
  • "Лужанка – Берегшурань" (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн) - 0 авто;
  • "Чоп (Тиса) – Захонь" (для грузовиков ≥ 3,5 тонн) - 1 авто.

Напомним, по состоянию на 6 августа в очередях перед 5 соседними странами на 38 пунктах пропуска стояли 4948 грузовиков, а время ожидания проезда составляет более 6 суток.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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