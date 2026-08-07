Очереди грузовиков на границе резко выросли: выезд из Украины ожидают 7342 автомобиля

За сутки 7 августа 2026 года очереди на выезд из Украины выросли почти на 48% и достигли 7342 автомобилей. Больше всего загружен пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск", где время ожидания для грузовиков составляет почти семь суток.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация международных экспедиторов Украины (АМЕУ).

Загруженность по направлениям распределилась следующим образом:

Польша - 6 450 авто (+2 144 в сутки);

Словакия - 546 авто (+176 в сутки);

Румыния - 328 авто (+105 в сутки).

Самые проблемные пункты пропуска

Наибольшая концентрация транспорта наблюдается в польском направлении.

Статистика по конкретным КПП:

"Ягодин - Дорогуск" (грузовики от 7,5 т) - 1 461 авто, время ожидания составляет 6 дней и 23 часа;

"Ягодин - Дорогуск" (пустые грузовики от 7,5 т) - 1 299 авто (рост на 830 в сутки);

"Краковец - Корчёва" (грузовики от 7,5 т) - 916 авто (рост на 563 в сутки);

"Рава-Русская - Позвоночное" (грузовики от 7,5 т) - 665 авто, время ожидания около 4 суток.

По данным системы "єЧерга", на пунктах пропуска на границе с Венгрией почти свободно:

"Лужанка – Берегшурань (для грузовиков ≤ 7,5 тонн) - 1 авто ;

"Лужанка – Берегшурань" (для пустых грузовиков ≥ 7,5 тонн) - 0 авто;

"Чоп (Тиса) – Захонь" (для грузовиков ≥ 3,5 тонн) - 1 авто .

Напомним, по состоянию на 6 августа в очередях перед 5 соседними странами на 38 пунктах пропуска стояли 4948 грузовиков, а время ожидания проезда составляет более 6 суток.