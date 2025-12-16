"єЧерга" сократила время ожидания грузовиков на границе до 70% — исследование

Система "єЧерга" для грузовиков сократила время ожидания транспорта на границе до 70%. Это позволило перевозчикам экономить более 60 млн. евро в месяц. Институт экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ) обнародовал аналитический отчет, оценивающий влияние данного цифрового инструмента на экономику, общество и экологию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессрелиз ИЭИ.

Важность "єЧерги"

"Отсутствие прозрачной очереди пересечения границы порождало коррупционные риски и хаос в планировании перевозок. В пиковые периоды ожидания достигало двух-трех суток, а кое-где и недель, что делало украинские перевозки непредсказуемыми и неконкурентными", - отметила ведущая научная сотрудница института.

По ее словам, каждая задержка означала "потери горючего, нарушение контрактов, порчу скоропортящихся грузов и перегрузку инфраструктуры приграничных территорий".

Цифровой порядок на границе

Запущенная в декабре 2022 года "єЧерга" быстро превратилась в ключевой инфраструктурный сервис. За это время ею воспользовались более 2,4 миллиона раз, в том числе более 2,2 миллиона пересечений совершили именно грузовики. В системе уже зарегистрировано более 138 тысяч водителей, включая иностранных.

Сокращение простоя

Главное достижение внедренного сервиса — сокращение простоя грузовиков в очереди в среднем на 24–70%. Это стало возможным благодаря электронному бронированию, устранению "живых очередей", круглосуточному планированию заездов и значительному уменьшению пространства коррупции.

Наибольшее сокращение времени ожидания зафиксировано на трех КПП:

Порубное — с 69 до 21 часа (сокращение почти на 70%);

Ягодин – с 60 до 32 часов;

Рава-Русская - с 55 до 31,5 часа

Экономический и экологический эффект

По подсчетам аналитиков благодаря сокращению времени ожидания перевозчики потенциально экономят около 60 миллионов евро в месяц. Эта сумма включает сэкономленные расходы на горючее, заработную плату водителей за простои и избегание штрафов за нарушение сроков снабжения.

Уменьшение скоплений грузовиков, простаивающих с включенным двигателем, положительно повлияло на экологию приграничных территорий. На девяти КПП зафиксировано ежедневное сокращение выбросов грузовиков-рефрижераторов:

CO ₂ - на 3080 кг/сут;

- на 3080 кг/сут; NOx - на 29 кг/сут;

PM ₂ . ₅ - на 0,18 кг/сут.

Кроме того, доля компаний, для которых очереди на границе были главной проблемой, снизилась с 67,7% в 2023 году до 48,8% в 2024 году. Пиковые перегрузки, характерные для 2022 года, исчезли.

Вызовы, которые остаются

Несмотря на успех, "єЧерга" имеет потенциал стать еще эффективнее. Исследование ИЭД указывает на следующие ограничения, которые необходимо преодолеть:

Шумовое загрязнение. Хотя выбросы уменьшились, шумовая нагрузка в близлежащих селах по-прежнему превышает санитарные нормы (75,7-78,4 дБ против нормы 55 дБ днем). Недостаточная интеграция. Нужна полная интеграция данных между "Евчерой", Государственной таможенной службой (ГТСУ), Государственной пограничной службой (ГНСУ) и "Укртрансбезопасностью". Международная координация. Отсутствие синхронизации со странами-соседями (Польшей, Румынией, Словакией) не позволяет полностью управлять очередью в двустороннем режиме. Инфраструктура. Необходимость развития качественной сервисной инфраструктуры (санитария, безопасность, освещение) в зонах ожидания и планировании территорий вокруг КПП.

Рекомендации ИЭИ

Для того, чтобы "єЧерга" стала полноценным инструментом системного управления границей, ИЭИ предлагает:

ввести "єЧергу" на уровне правительственного постановления как базовый инструмент управления грузопотоками на всех КПП;

интегрировать все потоки данных от таможни, пограничников и "Укртрансбезопасности" для совместной аналитики;

договориться о двустороннем обмене данными о трафике и координации очереди с Польшей, Румынией, Словакией;

планировать модернизацию КПП (устранение физических "узких мест") исключительно на основе данных системы.

Ирина Коссе подытоживает, что стратегическая эффективность зависит от интеграции данных и международной координации, что позволит превратить "єЧергу" из "успешного цифрового сервиса в инструмент системного управления границей".

Напомним, проект "єЧерга" за три года своей работы обеспечил более 2,6 миллиона пересечений границы украинскими и иностранными перевозчиками. Подавляющее большинство, а именно 2,3 млн, пришлось на грузовики, тогда как автобусы совершили 329 тысяч пересечений.