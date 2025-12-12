За три года функционирования "єЧерги" зафиксировано более 2,6 млн пересечений границы

Проект "єЧерга" за три года своей работы обеспечил более 2,6 миллиона пересечений границы украинскими и иностранными перевозчиками. Подавляющее большинство, а именно 2,3 млн, пришлось на грузовики, тогда как автобусы совершили 329 тысяч пересечений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что система, которая 12 декабря 2022 заменила физические очереди на дорогах электронной записью в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", стала неотъемлемой частью транспортной системы Украины и ключевым инструментом прозрачной логистики.

Всего в системе зафиксировано более 107 тысяч уникальных грузовиков, пересекших границу по записи минимум один раз. За этот же период произошло более 103 тысяч загрузок приложения "еЧерга".

ТОП-5 пунктов пропуска по количеству сечений грузовиками:

Ягодин – Дорогуск (Польша): 524589;

Краковец – Корчёва (Польша): 281 600;

Порубное – Сирет (Румыния): 233 477;

Чоп – Захонь (Венгрия): 205 371;

Шегини – Медика (Польша): 172446.

Соответствующие показатели объясняются, в первую очередь, постепенным внедрением системы на различных пунктах пропуска.

Иностранные транспортные средства

Около 90% пересечений границы было выполнено грузовиками на украинской регистрации. Остальные 10% – это иностранные транспортные средства.

Среди них больше всего выезжают за записью в "єЧерга" грузовики Польши, Молдовы, Турции, Румынии, Словакии, Венгрии, Литвы, Чехии и Латвии.

Эффективность системы

"єЧерга" позволяет точно фиксировать время контроля. Загруженные транспортные средства находятся на контроле вдвое дольше пустых: 3 часа 1 минута против 1 часа 36 минут.

Самое длительное оформление (в среднем 6 часов 38 минут) занимают товары, требующие фитосанитарного/ветеринарного контроля (группы 1-24).

Система также обеспечивает прозрачное движение приоритетных, в частности скоропортящихся грузов. Для более 60 тысяч связей с такими товарами среднее время ожидания (от записи до пересечения) составляло всего 3 часа 36 минут.

Напомним, с 10 сентября 2025 года в Украине упрощена процедура пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки. С этой даты все данные заполняются только в системе "Евчера", а отдельную заявку "18-60" (так называемый "Шлях") создавать больше не нужно.