Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

--0,01

EUR

49,52

+0,30

Наличный курс:

USD

42,36

42,28

EUR

49,80

49,61

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За три года функционирования "єЧерги" зафиксировано более 2,6 млн пересечений границы

грузовики
За три года системой воспользовались более 2,6 млн перевозчиков / Укринформ

Проект "єЧерга" за три года своей работы обеспечил более 2,6 миллиона пересечений границы украинскими и иностранными перевозчиками. Подавляющее большинство, а именно 2,3 млн, пришлось на грузовики, тогда как автобусы совершили 329 тысяч пересечений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что система, которая 12 декабря 2022 заменила физические очереди на дорогах электронной записью в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", стала неотъемлемой частью транспортной системы Украины и ключевым инструментом прозрачной логистики.

Всего в системе зафиксировано более 107 тысяч уникальных грузовиков, пересекших границу по записи минимум один раз. За этот же период произошло более 103 тысяч загрузок приложения "еЧерга".

ТОП-5 пунктов пропуска по количеству сечений грузовиками:

  • Ягодин – Дорогуск (Польша): 524589;
  • Краковец – Корчёва (Польша): 281 600;
  • Порубное – Сирет (Румыния): 233 477;
  • Чоп – Захонь (Венгрия): 205 371;
  • Шегини – Медика (Польша): 172446.

Соответствующие показатели объясняются, в первую очередь, постепенным внедрением системы на различных пунктах пропуска.

Иностранные транспортные средства

Около 90% пересечений границы было выполнено грузовиками на украинской регистрации. Остальные 10% – это иностранные транспортные средства.

Среди них больше всего выезжают за записью в "єЧерга" грузовики Польши, Молдовы, Турции, Румынии, Словакии, Венгрии, Литвы, Чехии и Латвии.

Эффективность системы

"єЧерга" позволяет точно фиксировать время контроля. Загруженные транспортные средства находятся на контроле вдвое дольше пустых: 3 часа 1 минута против 1 часа 36 минут.

Самое длительное оформление (в среднем 6 часов 38 минут) занимают товары, требующие фитосанитарного/ветеринарного контроля (группы 1-24).

Система также обеспечивает прозрачное движение приоритетных, в частности скоропортящихся грузов. Для более 60 тысяч связей с такими товарами среднее время ожидания (от записи до пересечения) составляло всего 3 часа 36 минут.

Напомним, с 10 сентября 2025 года в Украине упрощена процедура пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки. С этой даты все данные заполняются только в системе "Евчера", а отдельную заявку "18-60" (так называемый "Шлях") создавать больше не нужно.

Автор:
Татьяна Бессараб