В Украине обновили процедуру регистрации для пересечения границы: что нужно знать перевозчикам

В Украине обновлена процедура регистрации для пересечения границы. Теперь для большинства перевозчиков единственным окном для пересечения границы является система "єЧерга". Лишь некоторым категориям водителей нужно дополнительно использовать модуль "18-60", более известный как "Шлях".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрасбезопасности".

"Шлях" для отдельных категорий

Заявку в модуле "Шлях" должны создавать только осуществляющие перевозчики:

международные перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ;

международные перевозки пассажиров на такси.

Как работает "єЧерга" для всех остальных?

Для остальных перевозчиков вся информация заполняется один раз – при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы. Данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой на основе "єЧерга". Со своей стороны система "єЧерга" будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющимся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).

Чтобы пересечь границу, водитель должен отвечать трем ключевым требованиям:

Быть внесен в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности. Данные загранпаспорта должны быть добавлены в раздел "Дополнительно" в подразделе "Мои водители". Для пересечения границы необходимо использовать именно тот загранпаспорт, который внесен в "єЧергу" и ЕКИС.

Напомним, с 10 сентября 2025 года в Украине упростили процедуры пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки.