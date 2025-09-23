Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,13

EUR

48,73

+0,31

Наличный курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,85

48,69

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине обновили процедуру регистрации для пересечения границы: что нужно знать перевозчикам

пункт пропуска Солотвино
В Украине обновили процедуру регистрации для пересечения границы. Фото: facebook.com/ZAKcustomsUA

В Украине обновлена процедура регистрации для пересечения границы. Теперь для большинства перевозчиков единственным окном для пересечения границы является система "єЧерга". Лишь некоторым категориям водителей нужно дополнительно использовать модуль "18-60", более известный как "Шлях".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрасбезопасности".

"Шлях" для отдельных категорий

Заявку в модуле "Шлях" должны создавать только осуществляющие перевозчики:

  • международные перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ;
  • международные перевозки пассажиров на такси.

Как работает "єЧерга" для всех остальных?

Для остальных перевозчиков вся информация заполняется один раз – при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы. Данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой на основе "єЧерга". Со своей стороны система "єЧерга" будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющимся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).

Чтобы пересечь границу, водитель должен отвечать трем ключевым требованиям:

  1. Быть внесен в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности.
  2. Данные загранпаспорта должны быть добавлены в раздел "Дополнительно" в подразделе "Мои водители".
  3. Для пересечения границы необходимо использовать именно тот загранпаспорт, который внесен в "єЧергу" и ЕКИС.

В "Укртрасбезопасности" советуют перевозчикам, что в случае возникновения дополнительных вопросов нужно обращаться на их линию информационной поддержки.

Напомним, с 10 сентября 2025 года в Украине упростили процедуры пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки.

Автор:
Татьяна Ковальчук