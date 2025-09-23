- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине обновили процедуру регистрации для пересечения границы: что нужно знать перевозчикам
В Украине обновлена процедура регистрации для пересечения границы. Теперь для большинства перевозчиков единственным окном для пересечения границы является система "єЧерга". Лишь некоторым категориям водителей нужно дополнительно использовать модуль "18-60", более известный как "Шлях".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрасбезопасности".
"Шлях" для отдельных категорий
Заявку в модуле "Шлях" должны создавать только осуществляющие перевозчики:
- международные перевозки пассажиров легковыми автомобилями на заказ;
- международные перевозки пассажиров на такси.
Как работает "єЧерга" для всех остальных?
Для остальных перевозчиков вся информация заполняется один раз – при бронировании места в онлайн-очереди для пересечения границы. Данные о водителе будут проверяться Государственной пограничной службой на основе "єЧерга". Со своей стороны система "єЧерга" будет верифицировать все данные с лицензионным делом перевозчика, имеющимся в Едином комплексе информационных систем Укртрансбезопасности (ЕКИС).
Чтобы пересечь границу, водитель должен отвечать трем ключевым требованиям:
- Быть внесен в электронный кабинет перевозчика в ЕКИС Укртрансбезопасности.
- Данные загранпаспорта должны быть добавлены в раздел "Дополнительно" в подразделе "Мои водители".
- Для пересечения границы необходимо использовать именно тот загранпаспорт, который внесен в "єЧергу" и ЕКИС.
В "Укртрасбезопасности" советуют перевозчикам, что в случае возникновения дополнительных вопросов нужно обращаться на их линию информационной поддержки.
Напомним, с 10 сентября 2025 года в Украине упростили процедуры пересечения границы для водителей, осуществляющих грузовые перевозки.