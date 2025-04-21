Перевозчики подали 400 заявлений через два месяца через онлайн-кабинет международных маршрутов

За два месяца перевозчики подали 400 электронных заявок вместо бумажных, после введения в феврале онлайн-кабинета для международных маршрутов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

За первые два месяца работы в кабинет поступило:

Более 250 заявлений на открытие новых маршрутов;

на открытие новых маршрутов; 70 заявлений – на продление существующих;

– на продление существующих; Более 80 заявлений – на внесение изменений в маршруты.

Минразвития уже одобрило решение о:

открытие 57 новых маршрутов ;

; продолжение 14 маршрутов ;

; смену 15 маршрутов ;

; 20 маршрутов получили согласование от стран назначения.

Онлайн-кабинет ускоряет открытие маршрутов

Онлайн-кабинет значительно упрощает и ускоряет открытие международных маршрутов. Для сравнения, за весь 2024 год было открыто 257 маршрутов, а всего за два месяца работы нового кабинета поступило уже 250 заявок об открытии маршрутов, что подчеркивает его востребованность и важность удобных инструментов для бизнеса.

В ведомстве добавили, что один открытый маршрут в год приносит более 10 миллионов гривен в бюджет. Речь идет о таможенных платежах, налогах, военном сборе, акцизном сборе, проведении обязательного технического контроля, страховании.

Напомним, с 20 февраля международным перевозчикам пассажиров доступны функции открытия, продления и внесения изменений в международные маршруты в онлайн-кабинете перевозчика.