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Перевозчики подали 400 заявлений через два месяца через онлайн-кабинет международных маршрутов
За два месяца перевозчики подали 400 электронных заявок вместо бумажных, после введения в феврале онлайн-кабинета для международных маршрутов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.
За первые два месяца работы в кабинет поступило:
- Более 250 заявлений на открытие новых маршрутов;
- 70 заявлений – на продление существующих;
- Более 80 заявлений – на внесение изменений в маршруты.
Минразвития уже одобрило решение о:
- открытие 57 новых маршрутов ;
- продолжение 14 маршрутов ;
- смену 15 маршрутов ;
- 20 маршрутов получили согласование от стран назначения.
Онлайн-кабинет ускоряет открытие маршрутов
Онлайн-кабинет значительно упрощает и ускоряет открытие международных маршрутов. Для сравнения, за весь 2024 год было открыто 257 маршрутов, а всего за два месяца работы нового кабинета поступило уже 250 заявок об открытии маршрутов, что подчеркивает его востребованность и важность удобных инструментов для бизнеса.
В ведомстве добавили, что один открытый маршрут в год приносит более 10 миллионов гривен в бюджет. Речь идет о таможенных платежах, налогах, военном сборе, акцизном сборе, проведении обязательного технического контроля, страховании.
Напомним, с 20 февраля международным перевозчикам пассажиров доступны функции открытия, продления и внесения изменений в международные маршруты в онлайн-кабинете перевозчика.