Перевізники подали 400 заяв за два місяці через онлайн-кабінет міжнародних маршрутів

За два місяці перевізники подали 400 електронних заявок замість паперових, після запровадження в лютому онлайн-кабінету для міжнародних маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

За перші два місяці роботи в кабінет надійшло:

Понад 250 заяв на відкриття нових маршрутів;

на відкриття нових маршрутів; 70 заяв – на продовження існуючих;

– на продовження існуючих; Понад 80 заяв – на внесення змін до маршрутів.

Мінрозвитку вже схвалило рішення про:

відкриття 57 нових маршрутів ;

; продовження 14 маршрутів ;

; зміну 15 маршрутів ;

; 20 маршрутів отримали погодження від країн призначення.

Онлайн-кабінет прискорює відкриття маршрутів

Онлайн-кабінет значно спрощує та прискорює процес відкриття міжнародних маршрутів. Для порівняння, за весь 2024 рік було відкрито 257 маршрутів, а лише за два місяці роботи нового кабінету надійшло вже 250 заявок про відкриття маршрутів, що підкреслює його затребуваність та важливість зручних інструментів для бізнесу.

У Мінрозвитку додали, що один відкритий маршрут за рік приносить понад 10 мільйонів гривень до бюджету. Йдеться про митні платежі, податки, військовий збір, акцизний збір, проведення обов’язкового технічного контролю, страхування.

Нагадаємо, з 20 лютого міжнародним перевізникам пасажирів доступні функції відкриття, продовження та внесення змін до міжнародних маршрутів в онлайн-кабінеті перевізника.