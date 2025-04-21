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Перевізники подали 400 заяв за два місяці через онлайн-кабінет міжнародних маршрутів

автобус
За весь 2024 рік було відкрито 257 маршрутів / Depositphotos

За два місяці перевізники подали 400 електронних заявок замість паперових, після запровадження в лютому онлайн-кабінету для міжнародних маршрутів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

За перші два місяці роботи в кабінет надійшло:

  • Понад 250 заяв на відкриття нових маршрутів;
  • 70 заяв – на продовження існуючих;
  • Понад 80 заяв – на внесення змін до маршрутів.

Мінрозвитку вже схвалило рішення про:

  • відкриття 57 нових маршрутів;
  • продовження 14 маршрутів;
  • зміну 15 маршрутів;
  • 20 маршрутів отримали погодження від країн призначення.

Онлайн-кабінет прискорює відкриття маршрутів

Онлайн-кабінет значно спрощує та прискорює процес відкриття міжнародних маршрутів. Для порівняння, за весь 2024 рік було відкрито 257 маршрутів, а лише за два місяці роботи нового кабінету надійшло вже 250 заявок про відкриття маршрутів, що підкреслює його затребуваність та важливість зручних інструментів для бізнесу. 

У Мінрозвитку додали, що один відкритий маршрут за рік приносить понад 10 мільйонів гривень до бюджету. Йдеться про митні платежі, податки, військовий збір, акцизний збір, проведення обов’язкового технічного контролю, страхування.

Нагадаємо, з 20 лютого міжнародним перевізникам пасажирів доступні функції відкриття, продовження та внесення змін до міжнародних маршрутів в онлайн-кабінеті перевізника.

Автор:
Тетяна Бесараб