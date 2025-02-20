Запуск міжнародних автобусних маршрутів: перевізники отримали доступ до всіх функцій онлайн-кабінету

З 20 лютого міжнародним перевізникам пасажирів доступні функції відкриття, продовження та внесення змін до міжнародних маршрутів в онлайн-кабінеті перевізника.

Про це інформує пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зазначається, що тепер перевізники мають змогу повністю використовувати всі функції онлайн-кабінету за посиланням.

Про цифровізацію

Цифровізація процесу відкриття маршрутів є важливим елементом реформи міжнародних автобусних перевезень. Вона сприяє економії часу та ресурсів бізнесу, зменшенню корупційних ризиків і забезпеченню прозорості процедур.

Тепер перевізники можуть відкривати маршрути за визначені 10 днів, що забезпечує чіткість та передбачуваність термінів. Одним із головних завдань є спрощення сервісів для бізнесу. Повна цифровізація цього процесу є прикладом надання якісних послуг без бюрократичних перепон та паперової тяганини, наголосив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Алгоритм для початку роботи з маршрутами

Для початку роботи з маршрутами перевізник має пройти авторизацію на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після входу в систему в розділі "Мої маршрути" необхідно вибрати одну з наступних опцій: "Відкрити маршрут", "Продовжити маршрут" або "Внести зміни", а також заповнити відповідні поля.

Перевізник отримає відповідь щодо рішення відкриття, продовження або внесення змін до маршруту через 10 днів після подачі заявки.

Якщо надані дані потребуватимуть коригування або міститимуть помилки, перевізнику буде надіслано сповіщення в особистому кабінеті, де були подані документи. Виправити помилки можна буде протягом 5 днів.

При відкритті маршруту потрібно вказати такі дані: тип перевезень, періодичність, країна прибуття, пункти відправлення та прибуття, розклад руху, а також пункт пропуску.

Кабінет міжнародних маршрутів створено Укртрансбезпекою в партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій.

Нагадаємо також, що нещодавно в Україні розпочали наповнення єдиного реєстру автостанцій. Також цього року запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.