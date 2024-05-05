В Україні запрацював єдиний портал міжнародних автобусних маршрутів

В Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів. До нього приєдналися вже шість компаній. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси.

Про це повідомляє Міністерство відновлення України.

Зазначається, що наразі ведуться технічні роботи щодо інтеграції ще 15 перевізників до порталу.

"Вже шість компаній приєднались до єдиного порталу офіційних автобусних маршрутів. Серед них як пасажирські перевізники, так і агрегатори квитків на автобуси", - наголосили в Мінвідновлення.

Чому перевізникам варто приєднатись до порталу

Як підкреслюють в Мінвідновлення, приєднавшись до порталу перевізники отримують безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

Крім того, це місце, де після тестування та повноцінного запуску, пасажир зможе перевірити:

маршрут,

розклад руху,

придбати квитки безпосередньо на сайті перевізника.

Щоб пасажири змогли легко знаходити квитки на офіційні маршрути, перевізники можуть безкоштовно інтегруватись до порталу.

Як це зробити?

Для того, щоб перевізнику доєднатися до порталу, необхідно лише написати офіційний лист на електронну адресу [email protected].

Там потрібно вказати маршрути та один ресурс, де відбувається продаж квитків.

Квитки на міжнародні автобуси можна буде придбати на єдиному онлайн-порталі

В Україні у березні 2024 року почав працювати Єдиний реєстр для пасажирів та автоперевізників, в якому будуть представлені всі міжнародні автобусні маршрути від ліцензованих компаній.

Також запустили сервіс autobus.gov.ua – онлайн-портал, на якому буде зібрана інформація про всі легальні регулярні міжнародні автобусні маршрути. Кожен громадянин зможе на ньому обрати зручний для себе маршрут, перейти на сайт перевізника і придбати напряму в нього квиток на потрібну дату.

Згодом Мінвідновлення розраховує охопити сервісм 100% міжнародних маршрутів, квитки на які можна буде придбати онлайн.