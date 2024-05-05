В Украине запустили единый портал международных автобусных маршрутов

В Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов. К нему присоединились уже шесть компаний. В их числе как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы.

Об этом сообщает Министерство обновления Украины.

Отмечается, что на данный момент ведутся технические работы по интеграции еще 15 перевозчиков в портал.

"Уже шесть компаний присоединились к единому порталу официальных автобусных маршрутов. В их числе как пассажирские перевозчики, так и агрегаторы билетов на автобусы", - подчеркнули в Министерстве восстановления.

Почему перевозчикам следует присоединиться к порталу

Как подчеркивают в Минвосстановлении, присоединившись к порталу, перевозчики получают бесплатную возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

Кроме того, это место, где после тестирования и полноценного запуска пассажир сможет проверить:

маршрут,

расписание движения,

купить билеты непосредственно на сайте перевозчика.

Чтобы пассажиры смогли легко найти билеты на официальные маршруты, перевозчики могут бесплатно интегрироваться в портал.

Как это сделать?

Для того чтобы перевозчику присоединиться к порталу, необходимо только написать официальное письмо по электронному адресу [email protected].

Там нужно указать маршруты и один ресурс, где происходит продажа билетов.

Билеты на международные автобусы можно будет приобрести на едином онлайн-портале

В Украине в марте 2024 года начал работать Единый реестр для пассажиров и автоперевозчиков, в котором будут представлены все международные автобусные маршруты от лицензированных компаний.

Также запустили сервис autobus.gov.ua – онлайн-портал, на котором будет собрана информация обо всех легальных регулярных международных автобусных маршрутах. Каждый гражданин сможет на нем выбрать удобный маршрут, перейти на сайт перевозчика и приобрести напрямую у него билет на нужную дату.

Впоследствии Минвосстановление рассчитывает охватить сервисом 100% международных маршрутов, билеты на которые можно будет купить онлайн.