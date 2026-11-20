Украинские банки сейчас не могут обещать, что после присоединения к SEPA расходы по международным переводам составят 0–5 евро, как ожидает Министерство финансов. Бизнес может потратить на обмен валюты гораздо больше, чем на банковскую комиссию. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Сергей Наумов в ответе на запрос редакции.

По его словам, тарифы от 0 до 5 евро возможны для некоторых сделок. Но окончательную цену переводов украинские банки установят после согласования условий расчетов с европейскими партнерами.

Почему банки пока не гарантируют комиссию до 5 евро

10 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, необходимый для вступления Украины в Единую зону платежей в евро (SEPA). После голосования Минфин объявил, что международные переводы будут стоить 0-5 евро, а деньги будут поступать почти сразу.

Ранее Dilo в своем материале изучило опыт других стран и показало, что именно присоединение к SEPA не дает таких тарифов.

Наумов подтвердил, что украинские банки не будут вынуждены автоматически устанавливать комиссии до 5 евро. Он привел Молдову как пример: эта страна уже работает в SEPA. Там физическое лицо платит 5 евро за перевод 5000 евро и 8 евро за перевод 20 000 евро. Для компаний одна такая операция стоит 3,50 евро, если есть соответствующий бизнес-пакет, или 10 евро без него.

Поэтому даже в пределах одного банка комиссии изменяются в зависимости от суммы платежа и условий обслуживания.

"Платеж на 20 000 евро вполне может стоить несколько евро, но сейчас рано говорить, что для украинского клиента 5 евро – это максимум", пояснил Наумов.

Президент НАБУ также сказал, что ассоциация исследовала себестоимость переводов через SWIFT, в частности, расходы на обслуживание корреспондентских счетов. Пока нет подтвержденных результатов отдельного опроса банков по поводу будущих тарифов SEPA, которые можно было бы обнародовать.

Почему перевод за 5 евро может обойтись бизнесу значительно дороже

Наумов также обратил внимание на еще один расход, который предприниматели часто не учитывают в международных расчетах. Это обмен гривны на евро.

К примеру, украинская компания имеет гривневый счет и должна перевести европейскому поставщику 20 000 евро. Если банковская комиссия составит всего 5 евро, компании все равно поначалу необходимо приобрести валюту.

Если купить евро в банке, где курс на 0,5% хуже, чем в другом, то при покупке 20 000 евро расходы вырастут примерно на 100 евро в эквиваленте. Это примерный расчет, показывающий, как меняется сумма в зависимости от валютного курса.

Поэтому низкая комиссия по SEPA-переводу не всегда означает наилучшие условия для международных расчетов.

Когда украинские банки смогут назвать тарифы

Наумов говорит, что украинские банки общаются с европейскими партнерами. НАБУ помогает им оформлять документы для входа в платежные схемы SEPA. Но неизвестно, сколько банков смогут обслуживать клиентов сразу после того, как Украину включат в платежную зону.

Каждый банк должен отдельно присоединиться к нужной платежной схеме, настроить расчеты в евро и пройти тестирование.

Наумов сказал, что в Молдавии прошло семь месяцев между решением Европейского платежного совета включить страну в SEPA и фактическим запуском переводов. Для Украины он тоже советует выждать несколько месяцев после такого решения.

Он считает, что первоначально клиенты должны иметь возможность сравнивать тарифы разных банков. Если после запуска SEPA обычные онлайн переводы будут оставаться дорогими, тогда можно будет обсуждать с НБУ конкретные ограничения.