Китайская PDD Holdings (владелец Temu) отчиталась о лучшей ожидании прибыли за третий квартал. На этом фоне акции компании выросли более чем на 6% на предрыночных торгах.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Компания сократила маркетинг

По данным LSEG, скорректированная чистая прибыль PDD Holdings достигла 31 млрд юаней ($4,65 млрд), тогда как аналитики Уолл-стрит прогнозировали показатель на уровне 28,03 млрд юаней.

Достичь такого результата удалось благодаря сокращению расходов на продажи и маркетинг примерно на 17% – до 25,3 млрд юаней.

В то же время квартальная выручка компании осталась на уровне прошлого года и составила 108,3 млрд юаней, что оказалось ниже среднего прогноза экспертов в 115,97 млрд юаней.

Конкуренты переманивают покупателей

В Китае оператор Pinduoduo ведет жесткую борьбу с платформами Alibaba (Taobao и Tmall), JD. com и сервис Douyin от ByteDance, используя масштабные скидки и субсидии.

Гендиректор WPIC Marketing + Technologies Джейкоб Кук отмечает, что из-за экономического спада основная аудитория Pinduoduo стала более осторожной в затратах, а сервис Douyin эффективнее стимулирует покупателей к импульсивным дешевым покупкам.

Пошлины ЕС бьют по продажам Temu

На зарубежных рынках маркетплейс Temu сталкивается с растущим давлением регуляторов и торговыми барьерами. В США платформа успешно адаптировалась к тарифам на китайский импорт и отмене беспошлинного ввоза дешевых товаров (правила de minimis), перейдя на работу с местными складами и продавцами.

В то же время критически важный для компании европейский рынок терпит потери из-за введенного в июле сбора ЕС в размере 3 евро на мелкие посылки, которые ранее ввозились без пошлины по стоимости до 150 евро (об аналогичном падении доходов AliExpress на 8% в четверг сообщила и Alibaba).

Напомним, ранее ЕС оштрафовал Temu за нарушение правил онлайн-торговли на €200 млн из-за неспособности предотвратить продажу незаконных и опасных товаров на своей платформе.