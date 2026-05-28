ЕС оштрафовал Temu за нарушение правил онлайн-торговли

Европейская комиссия оштрафовала китайский маркетплейс Temu на 200 млн евро из-за неспособности предотвратить продажу незаконных и опасных товаров на платформе. Это самый большой штраф, наложенный в рамках Закона ЕС о цифровых услугах (DSA).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на The Guardian.

Решение было принято после 19-месячного расследования, в ходе которого регуляторы установили высокий риск продажи опасной продукции на платформе. В частности, речь идет о детских игрушках, электронике, одежде и ювелирных изделиях.

В ходе проверок были обнаружены опасные зарядные устройства, которые могут вызвать пожар или поражение током, а также детские товары с риском удушения. Европейские потребительские организации также сообщали о наличии в товарах свинца и запрещенных химических веществ.

В Еврокомиссии заявили, что Temu неправильно оценил риски распространения опасной продукции в 2024 году. Отдельные притязания касаются алгоритмов рекомендаций и рекламных механизмов платформы, которые, по мнению регуляторов, могли усиливать распространение незаконных товаров.

По словам вице-президента Европейской комиссии Henna Virkkunen, оценка рисков Temu была неполной и не основывалась на достаточных доказательствах.

В компании заявили, что не согласны с решением и считают штраф непропорциональным. Temu также отметил, что после начала расследования ужесточил систему управления рисками и защиты пользователей.

Материнская компания платформы PDD Holdings в 2024 году получила глобальный доход в 54 млрд долларов. По правилам DSA штрафы могут достигать 6% мирового оборота компании.

В настоящее время Еврокомиссия продолжает отдельные расследования по Temu, в частности, относительно возможного использования механик, вызывающих зависимость у пользователей, и доступа исследователей к данным платформы.

Напомним, в прошлом году немецкое антимонопольное управление объявило о расследовании в отношении китайского гиганта Temu, подозревая его во влиянии на цены розничных торговцев.