Temu и AliExpress без налогов: Рада завалила скандальный законопроект о налогообложении посылок

26 мая Верховная Рада не поддержала ключевые поправки к законопроекту №12360, предусматривавшему отмену налоговых льгот на международные посылки до 150 евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Речь идет об отмене действующей льготы, которая освобождает от НДС товары стоимостью до 150 евро, и введение налогообложения этих операций по модели, соответствующей практикам ЕС.

За принятие первой ключевой правки проголосовали только 205 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Не прошли и последующие поправки, а потом полностью "провалили" сам документ.

Попытка отправить документ на повторное первое или второе чтение также не получила поддержки. Таким образом, законопроект считается официально отклоненным.

"Голосов нет… Игра окончена", — написал нардеп.

Главной причиной дискуссий вокруг проекта закона стала попытка финансового комитета упразднить действующий лимит в 150 евро на беспошлинные покупки в иностранных интернет-магазинах (AliExpress, Temu или Amazon).

МВФ и ЕС требуют от Украины ввести НДС на посылки

Отмена льготы на недорогие международные посылки стала одним из ключевых условий для июньского пересмотра программы МВФ, настаивающего на расширении налоговой базы.

Подразумевается введение 20% НДС на все импортные товары в почтовых отправлениях независимо от стоимости.

При этом для заказов по маркетплейсам налог планировали автоматически включать в цену, а льготу сохранят только для посылок между физлицами до 45 евро.

Предварительные договоренности Украины с Международным валютным фондом о получении нового финансирования предусматривали принятие закона о расширении налогообложения международных посылок.

Также Европейский Союз хочет увязать часть выплат из кредита для Украины на сумму 90 млрд евро с изменениями в налогообложении международных посылок до 150 евро.

Предполагалось, что эти налоговые требования будут касаться так называемой макрофинансовой части ссуды на сумму 8,4 млрд евро.