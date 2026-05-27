Киевщина получила от Франции еще 30 автобусов: на какие маршруты выедет новый транспорт (ФОТО)

Киевская область получила вторую партию из 30 автобусов от французского региона Иль-де-Франс. Транспорт поможет возобновить сообщение между городами и обеспечит безбарьерный проезд жителям, которые ежедневно ездят в столицу.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

Новый транспорт встретили вице-президент региона Иль-де-Франс по транспорту Грегуар де Ластери и Посол Франции в Украине Гаэль Весьер.

Фото: Киевская ОВА



Это часть масштабной программы сотрудничества. В целом область уже имеет 60 из 260 запланированных автобусов. Пассажирский транспорт распределили следующим образом:

10 автобусов передали общинам для развития местных муниципальных перевозок;

20 автобусов будут работать на междугородных маршрутах в Киев.

Автобусы полностью адаптированы под нужды пассажиров/Фото: Киевская ОВА

Автобусы полностью адаптированы для всех пассажиров. Они оснащены пандусами для маломобильных людей, а также системами безопасности и навигации. Главная цель проекта — восстановить стабильное транспортное сообщение, поврежденное из-за боевых действий.

"Это пример настоящего партнерства, которое помогает нашим общинам выстоять, восстанавливаться и двигаться вперед даже во время Великой войны", - отметил Калашник.

Напомним, в апреле на Киевщине Бучанская община получила четыре автобуса от региона Иль-де-Франс, Франция. Три единицы предназначены для регулярных внутренних маршрутов, еще одна - специализированный "автобус несокрушимости".