Европа нашла замену России и США: Германия готовит масштабное газовое соглашение с Канадой

Германия будет покупать миллион тонн СПГ в год у Канады / Depositphotos

Германия и Канада готовятся подписать большое соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), поскольку европейский континент продолжает активно искать альтернативные пути обеспечения своей энергетической безопасности.

Канада согласилась поставлять топливо из запланированного объекта на западном побережье.

Голубое топливо будет поступать из масштабного проекта Ksi Lisims LNG. Это экспортный завод на северо-западе Британской Колумбии у побережья Аляски, стоимость которого оценивается в 10 миллиардов канадских долларов (около 7,2 миллиарда долларов США).

Согласно действующим условиям, Германия обязуется покупать до 1 миллиона метрических тонн СПГ ежегодно.

Для понимания масштабов, такой объем энергии способен снабжать электричеством мегаполис уровня Нью-Йорка в течение более одного месяца. Официально о соглашении в среду должен объявить министр энергетики Канады Тим Ходжсон, о чем сообщили источники конфиденциальности, знакомые с ходом переговоров.

Ранее подобные энергетические инициативы тормозились из-за неспособности Канады построить необходимую инфраструктуру для экспорта СПГ. Владея колоссальными запасами природного газа в западных провинциях, страна долгое время почти весь объем отправляла по трубопроводам в США.

Ситуация начала меняться лишь около года назад, когда стартовала первая фаза проекта СПГ Канада при поддержке Shell Plc и других гигантов отрасли, ставшим первым экспортным объектом страны на западном побережье.

Германия, крупнейшая экономика и промышленное ядро Европы, сильно пострадала от серии последовательных энергетических кризисов. Сначала стабильность рынка подорвала нападение России на Украину, а недавно ситуацию усугубила война на Ближнем Востоке. Непосредственным покупателем канадского газа выступит компания SEFE.

Это бывшее подразделение российского "Газпрома", которое правительство Германии полностью национализировало после начала полномасштабного вторжения в Украину для защиты собственного рынка.

Проект поддерживает компания Western LNG, Rockies LNG Partners и коренной народ Nisga'a, которому принадлежит земля.

Пока представители компаний и правительства воздерживаются от официальных комментариев, Министр Ходжсон в интервью Bloomberg News подтвердил, что Европа ищет надежных поставщиков вместо России и Ближнего Востока.

Относительно логистики доставки с западного побережья Канады в Европу, министр отметил, что рассматриваются различные варианты, включая проход через Панамский канал, маршруты в обход его или механизмы взаимовыгодного обмена грузами с другими покупателями, которые географически ближе к европейским портам.

Напомним, два танкера со сжиженным природным газом (СПГ) в понедельник, 25 мая, успешно вышли из Ормузского пролива, направляясь в Пакистан и Китай. Кроме того, супертанкер с иракской сырой нефтью, предназначенной для Китая, покинул Персидский залив в субботу после почти трех месяцев вынужденного простоя.

Татьяна Бессараб