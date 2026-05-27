Европа нашла замену России и США: Германия готовит масштабное газовое соглашение с Канадой

Германия и Канада готовятся подписать большое соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ), поскольку европейский континент продолжает активно искать альтернативные пути обеспечения своей энергетической безопасности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg .

Канада согласилась поставлять топливо из запланированного объекта на западном побережье.

Голубое топливо будет поступать из масштабного проекта Ksi Lisims LNG. Это экспортный завод на северо-западе Британской Колумбии у побережья Аляски, стоимость которого оценивается в 10 миллиардов канадских долларов (около 7,2 миллиарда долларов США).

Детали сделки

Согласно действующим условиям, Германия обязуется покупать до 1 миллиона метрических тонн СПГ ежегодно.

Для понимания масштабов, такой объем энергии способен снабжать электричеством мегаполис уровня Нью-Йорка в течение более одного месяца. Официально о соглашении в среду должен объявить министр энергетики Канады Тим Ходжсон, о чем сообщили источники конфиденциальности, знакомые с ходом переговоров.

Ранее подобные энергетические инициативы тормозились из-за неспособности Канады построить необходимую инфраструктуру для экспорта СПГ. Владея колоссальными запасами природного газа в западных провинциях, страна долгое время почти весь объем отправляла по трубопроводам в США.

Ситуация начала меняться лишь около года назад, когда стартовала первая фаза проекта СПГ Канада при поддержке Shell Plc и других гигантов отрасли, ставшим первым экспортным объектом страны на западном побережье.

Спасение для германской промышленности

Германия, крупнейшая экономика и промышленное ядро Европы, сильно пострадала от серии последовательных энергетических кризисов. Сначала стабильность рынка подорвала нападение России на Украину, а недавно ситуацию усугубила война на Ближнем Востоке. Непосредственным покупателем канадского газа выступит компания SEFE.

Это бывшее подразделение российского "Газпрома", которое правительство Германии полностью национализировало после начала полномасштабного вторжения в Украину для защиты собственного рынка.

Кто стоит за строительством

Проект поддерживает компания Western LNG, Rockies LNG Partners и коренной народ Nisga'a, которому принадлежит земля.

Пока представители компаний и правительства воздерживаются от официальных комментариев, Министр Ходжсон в интервью Bloomberg News подтвердил, что Европа ищет надежных поставщиков вместо России и Ближнего Востока.

Относительно логистики доставки с западного побережья Канады в Европу, министр отметил, что рассматриваются различные варианты, включая проход через Панамский канал, маршруты в обход его или механизмы взаимовыгодного обмена грузами с другими покупателями, которые географически ближе к европейским портам.

