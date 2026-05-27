Європа знайшла заміну Росії та США: Німеччина готує масштабну газову угоду з Канадою

Німеччина та Канада готуються підписати велику угоду про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ), оскільки європейський континент продовжує активно шукати альтернативні шляхи забезпечення своєї енергетичної безпеки.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Канада погодилася постачати паливо зі свого запланованого об'єкта на західному узбережжі.

Блакитне паливо надходитиме з масштабного проекту Ksi Lisims LNG. Це експортний завод на північному заході Британської Колумбії поблизу узбережжя Аляски, вартість якого оцінюється в 10 мільярдів канадських доларів (близько 7,2 мільярда доларів США).

Деталі угоди

Згідно з чинними умовами, Німеччина зобов'язується купувати до 1 мільйона метричних тонн ЗПГ щорічно.

Для розуміння масштабів, такий обсяг енергії здатний забезпечувати електрикою мегаполіс рівня Нью-Йорка протягом понад одного місяця. Офіційно про угоду в середу має оголосити міністр енергетики Канади Тім Ходжсон, про що повідомили конфіденційні джерела, знайомі з ходом переговорів.

Раніше подібні енергетичні ініціативи гальмувалися через неспроможність Канади побудувати необхідну інфраструктуру для експорту ЗПГ. Володіючи колосальними запасами природного газу в західних провінціях, країна тривалий час майже весь обсяг відправляла трубопроводами до США.

Ситуація почала змінюватися лише близько року тому, коли стартувала перша фаза проекту ЗПГ Канада за підтримки Shell Plc та інших гігантів галузі, що став першим експортним об'єктом країни на західному узбережжі.

Порятунок для німецької промисловості

Німеччина, яка є найбільшою економікою та промисловим ядром Європи, сильно постраждала від серії послідовних енергетичних криз. Спочатку стабільність ринку підірвав напад Росії на Україну, а нещодавно ситуацію погіршила війна на Близькому Сході. Безпосереднім покупцем канадського газу виступить компанія SEFE.

Це колишній підрозділ російського "Газпрому", який уряд Німеччини повністю націоналізував після початку повномасштабного вторгнення в Україну задля захисту власного ринку.

Хто стоїть за будівництвом

Проект підтримують компанія Western LNG, Rockies LNG Partners та корінний народ Nisga'a, якому належить земля.

Поки представники компаній та уряду утримуються від офіційних коментарів, міністр Ходжсон в інтерв'ю Bloomberg News підтвердив, що Європа шукає надійних постачальників замість Росії та Близького Сходу.

Щодо логістики доставки із західного узбережжя Канади до Європи, міністр зазначив, що розглядаються різні варіанти, включаючи прохід через Панамський канал, маршрути в обхід нього або механізми взаємовигідного обміну вантажами з іншими покупцями, які географічно ближче до європейських портів.

Нагадаємо, два танкери зі зрідженим природним газом (ЗПГ) у понеділок, 25 травня, успішно вийшли з Ормузької протоки, прямуючи до Пакистану та Китаю. Крім того, супертанкер з іракською сирою нафтою, призначеною для Китаю, покинув Перську затоку в суботу після майже трьох місяців вимушеного простою.