Прорив блокади: з Ормузької протоки вийшли перші танкери після місяців простою

Два танкери зі зрідженим природним газом (ЗПГ) у понеділок, 25 травня, успішно вийшли з Ормузької протоки, прямуючи до Пакистану та Китаю. Крім того, супертанкер з іракською сирою нафтою, призначеною для Китаю, покинув Перську затоку в суботу після майже трьох місяців вимушеного простою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані моніторингу судноплавства.

Згадані судна стали одними з небагатьох супертанкерів, які цього місяця змогли вийти з Перської затоки транзитним маршрутом, затвердженим іранською владою.

Згідно з аналітичними даними LSEG та Kpler, танкер для перевезення ЗПГ Fuwairit під прапором Багамських островів перетинає Ормузьку протоку в понеділок. Очікується, що він розвантажиться у Пакистані вже у вівторок.

Водночас протоку залишив інший ЗПГ-танкер під назвою Al Rayyan. Він також транспортує паливо, завантажене в Рас-Лаффані. Востаннє судно фіксували в Перській затоці 22 травня, а зараз воно перебуває у водах між Іраном та Оманом.

За інформацією трекерів, розвантаження цього карго в Китаї заплановане на 27 червня. Компанія QatarEnergy, яка є власником Al Rayyan, поки не відповіла на запити журналістів.

Прорив нафтової блокади

Окрему увагу привертає супертанкер Eagle Verona під прапором Сінгапуру, який вийшов з протоки у суботу. Очікується, що 12 червня він прибуде до порту Нінбо на сході Китаю.

Судно зафрахтоване компанією Unipec, яка є торговим підрозділом найбільшого азійського нафтопереробного заводу Sinopec. Танкер завантажив майже 2 мільйони барелів сирої нафти в іракській Басрі ще наприкінці лютого.

Як зазначали джерела, Eagle Verona перебував серед семи цивільних суден, для яких Малайзія спеціально запитувала у керівництва Ірану дозвіл на транзит. П'ять із цих кораблів уже залишили небезпечний водний шлях, тоді як два інших досі перебувають у Перській затоці.

Масштаби кризи у Перській затоці

Поточна ситуація в регіоні залишається критичною порівняно з довоєнним періодом. До початку масштабних бойових дій судноплавство через Ормузьку протоку було значно інтенсивнішим і в середньому становило від 125 до 140 проходів щодня.

Через раптове блокування судноплавних шляхів та військову ескалацію близько 20 000 моряків опинилися в пастці. Вони залишаються застряглими в акваторії Перської затоки на борту сотень цивільних суден, які не можуть безпечно залишити регіон.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями.