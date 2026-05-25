Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Прорив блокади: з Ормузької протоки вийшли перші танкери після місяців простою

судно
Судно з двома мільйонами барелів іракської нафти прямує до Китаю за спецдозволом. Що відомо про таємні переговори з Іраном. / Depositphotos

Два танкери зі зрідженим природним газом (ЗПГ) у понеділок, 25 травня, успішно вийшли з Ормузької протоки, прямуючи до Пакистану та Китаю. Крім того, супертанкер з іракською сирою нафтою, призначеною для Китаю, покинув Перську затоку в суботу після майже трьох місяців вимушеного простою. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, посилаючись на дані моніторингу судноплавства.

Згадані судна стали одними з небагатьох супертанкерів, які цього місяця змогли вийти з Перської затоки транзитним маршрутом, затвердженим іранською владою. 

Згідно з аналітичними даними LSEG та Kpler, танкер для перевезення ЗПГ Fuwairit під прапором Багамських островів перетинає Ормузьку протоку в понеділок. Очікується, що він розвантажиться у Пакистані вже у вівторок.

Водночас протоку залишив інший ЗПГ-танкер під назвою Al Rayyan. Він також транспортує паливо, завантажене в Рас-Лаффані. Востаннє судно фіксували в Перській затоці 22 травня, а зараз воно перебуває у водах між Іраном та Оманом.

За інформацією трекерів, розвантаження цього карго в Китаї заплановане на 27 червня. Компанія QatarEnergy, яка є власником Al Rayyan, поки не відповіла на запити журналістів.

Прорив нафтової блокади 

Окрему увагу привертає супертанкер Eagle Verona під прапором Сінгапуру, який вийшов з протоки у суботу. Очікується, що 12 червня він прибуде до порту Нінбо на сході Китаю.

Судно зафрахтоване компанією Unipec, яка є торговим підрозділом найбільшого азійського нафтопереробного заводу Sinopec. Танкер завантажив майже 2 мільйони барелів сирої нафти в іракській Басрі ще наприкінці лютого.

Як зазначали джерела, Eagle Verona перебував серед семи цивільних суден, для яких Малайзія спеціально запитувала у керівництва Ірану дозвіл на транзит. П'ять із цих кораблів уже залишили небезпечний водний шлях, тоді як два інших досі перебувають у Перській затоці. 

Масштаби кризи у Перській затоці

Поточна ситуація в регіоні залишається критичною порівняно з довоєнним періодом. До початку масштабних бойових дій судноплавство через Ормузьку протоку було значно інтенсивнішим і в середньому становило від 125 до 140 проходів щодня.

Через раптове блокування судноплавних шляхів та військову ескалацію близько 20 000 моряків опинилися в пастці. Вони залишаються застряглими в акваторії Перської затоки на борту сотень цивільних суден, які не можуть безпечно залишити регіон.

Нагадаємо, світовий ринок нафти штормить через загрозу нової ескалації між США та Іраном в Ормузькій протоці, проте український паливний ринок демонструє відносну стабільність. Попри точкове зростання цін на бензин А-95, гуртовий сегмент дизпалива та скрапленого газу впевнено йде на зниження, створюючи передумови для здешевлення пального на АЗС вже найближчими днями. 

Автор:
Тетяна Бесараб