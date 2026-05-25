Прорыв блокады: первые танкеры вышли из Ормузского пролива после месяцев простоя

Два танкера со сжиженным природным газом (СПГ) в понедельник, 25 мая, успешно вышли из Ормузского пролива, направляясь в Пакистан и Китай. Кроме того, супертанкер с иракской сырой нефтью, предназначенной для Китая, покинул Персидский залив в субботу после почти трех месяцев вынужденного простоя.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные мониторинга судоходства.

Упомянутые суда стали одними из немногих супертанкеров, которые в этом месяце смогли выйти из Персидского залива по транзитному маршруту, утвержденному иранскими властями.

Согласно аналитическим данным LSEG и Kpler, танкер для перевозки СПГ Fuwairit под флагом Багамских островов пересекает Ормузский пролив в понедельник. Ожидается, что он разгрузится в Пакистане уже во вторник.

В то же время пролив оставил другой СПГ-танкер под названием Al Rayyan. Он также транспортирует топливо, загруженное в Рас-Лаффане. Последний раз судно фиксировали в Персидском заливе 22 мая, а сейчас оно находится в водах между Ираном и Оманом.

По информации трекеров, разгрузка этого карго в Китае запланирована на 27 июня. Компания QatarEnergy, являющаяся владельцем Al Rayyan, пока не ответила на запросы журналистов.

Прорыв нефтяной блокады

Отдельное внимание привлекает супертанкер Eagle Verona под флагом Сингапура, вышедшего из пролива в субботу. Ожидается, что 12 июня он прибудет в порт Нинбо на востоке Китая.

Судно зафрахтовано компанией Unipec, являющейся торговым подразделением крупнейшего азиатского нефтеперерабатывающего завода Sinopec. Танкер загрузил около 2 миллионов баррелей сырой нефти в иракской Басре еще в конце февраля.

Как отмечали источники, Eagle Verona находился среди семи гражданских судов, для которых Малайзия специально спрашивала у руководства Ирана разрешение на транзит. Пять из этих кораблей уже покинули опасный водный путь, тогда как два других до сих пор находятся в Персидском заливе.

Масштабы кризиса в Персидском заливе

Текущая ситуация в регионе остается критической по сравнению с довоенным периодом. До начала масштабных боевых действий судоходство через Ормузский пролив было значительно более интенсивным и в среднем составляло от 125 до 140 проходов ежедневно.

Из-за внезапной блокировки судоходных путей и военной эскалации около 20 000 моряков оказались в ловушке. Они остаются застрявшими в акватории Персидского залива на борту сотен гражданских судов, которые не могут безопасно покинуть регион.

Напомним, мировой рынок нефти штормит из-за угрозы новой эскалации между США и Ираном в Ормузском проливе, однако украинский топливный рынок демонстрирует относительную стабильность. Несмотря на точечный рост цен на бензин А-95, оптовый сегмент дизтоплива и сжиженного газа уверенно идет на понижение, создавая предпосылки для удешевления горючего на АЗС уже в ближайшие дни.