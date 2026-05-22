Блокада Ормузского пролива: ЕС будет наказывать иранские компании за морское пиратство

Совет Европейского Союза официально расширил правовую базу для введения ограничительных мер против физических лиц и организаций, причастных к дестабилизационным действиям Ирана на море. Речь идет о структурах, препятствующих законному транзиту и свободе международного судоходства.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в официальном прессрелизе Совета ЕС.

"Совет сегодня решил расширить сферу действия ограничительных мер ЕС, установленных для решения проблемы военной поддержки Тегераном агрессивной войны России против Украины и различных вооруженных группировок на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря", - отмечается в сообщении.

Благодаря измененной правовой базе ЕС теперь сможет ввести дальнейшие ограничительные меры в ответ на действия Ирана, подрывающие свободу судоходства в Ормузском проливе.

Какие ограничения вводятся

Обновленный механизм позволяет Евросоюзу оперативно вносить в черные списки новых лиц и компании. Санкции предусматривают:

замораживание активов на территории стран ЕС;

на территории стран ЕС; запрет на поездки (въезд и транзит через европейские страны);

(въезд и транзит через европейские страны); финансовое эмбарго: европейскому бизнесу и гражданам строго запрещено предоставлять финансовые активы или экономические ресурсы фигурантам списка.

Предыстория

Сначала эта санкционная система ЕС была создана 20 июля 2023 как ответ на военную поддержку Тегераном полномасштабной войны России против Украины (в частности, поставки дронов-камикадзе).

Впоследствии, в мае 2024 года ее сферу действия расширили из-за финансирования Ираном вооруженных группировок на Ближнем Востоке и атаки на Израиль.

Теперь Брюссель будет наказывать Тегеран за попытки заблокировать стратегические морские пути. Действия Ирана против гражданских и торговых судов, проходящих через Ормузский пролив, прямо нарушают международное морское право ООН.

Ранее Европейский Совет в своих выводах от 19 марта 2026 года призвал к жесткому соблюдению Резолюции Совбеза ООН 2817 и осудил любые попытки препятствовать движению судов в Ормузском проливе.

Несмотря на согласованное в апреле при посредничестве США прекращение огня, ЕС продолжает усиливать правовые инструменты контроля над действиями Тегерана.

Напомним, в январе 2026 года Совет Европейского Союза расширил санкционный список против Ирана из-за его непосредственного участия в войне России против Украины и массовых нарушений прав человека.