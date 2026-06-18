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Курс валют на 18 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара на четверг / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.06.2026 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,81 грн (+3 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,93 грн (-1 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 12,24 грн (-0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина",   наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар США 44,85/44,95
Евро 52,20/52,37
Злотый 12,15/12,28

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,30/44,90 51,30/52,35
Ощадбанк 44,55/ 45,00 51,80/52,35 11,60/12,45
ПУМБ 44,50/45,10 51,90/52,40
Укргазбанк 44,55/ 45,00 51,80/52,40 11,60/12,45
Райффайзен 44,65/ 45,03 51,50/52,35

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.

Автор:
Светлана Манько