Курс валют на 18 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подешевел на одну копейку.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.06.2026 года (четверг).

Курс доллара

1 доллар США – 44,81 грн (+3 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,93 грн (-1 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,24 грн (-0 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар США 44,85/44,95 Евро 52,20/52,37 Злотый 12,15/12,28

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 18 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,30/44,90 51,30/52,35 Ощадбанк 44,55/ 45,00 51,80/52,35 11,60/12,45 ПУМБ 44,50/45,10 51,90/52,40 Укргазбанк 44,55/ 45,00 51,80/52,40 11,60/12,45 Райффайзен 44,65/ 45,03 51,50/52,35

Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.