- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Курс валют на 18 июня 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на три копейки, в то же время евро подешевел на одну копейку.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 18.06.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,81 грн (+3 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,93 грн (-1 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 12,24 грн (-0 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар США
|44,85/44,95
|Евро
|52,20/52,37
|Злотый
|12,15/12,28
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 18 июня курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,30/44,90
|51,30/52,35
|Ощадбанк
|44,55/ 45,00
|51,80/52,35
|11,60/12,45
|ПУМБ
|44,50/45,10
|51,90/52,40
|Укргазбанк
|44,55/ 45,00
|51,80/52,40
|11,60/12,45
|Райффайзен
|44,65/ 45,03
|51,50/52,35
Напомним, украинский валютный рынок вошел в июнь с относительной стабильностью, но сохраняет уязвимость к внешним и внутренним факторам. На фоне военных рисков и высокого импортного спроса доллар обновил максимальное значение. В то же время эксперты не прогнозируют резкие колебания в ближайшей перспективе, хотя постепенное ослабление гривны остается вероятным.