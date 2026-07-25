Более 60% открытых закупок турникетов пришлось на одного производителя

Более 60% турникетов, приобретенных из-за открытых закупок у Prozorro в течение 2022-2025 годов, составляла продукция DNIPRO украинской компании "ВК Простір". Об этом говорится в статье Delo.ua " Миллиарды на спасение: как устроен рынок военной медицины в Украине ", в которой редакция проанализировала производителей, финансовые показатели и открытые закупки в разных сегментах военной медицины.

Исследование контрактов в Prozorro охватило около 45 тыс. турникетов, закупленных государственными заказчиками в 2022–2025 годах. Более 60% изделий в выборке пришлось на турникеты DNIPRO.

Вместе с продукцией украинского производителя SICH и американского бренда CAT эти три марки обеспечили более 80% турникетов, приобретенных в рамках открытых закупок.

Всего в выборку вошли 179 контрактов на 25,96 млн грн. Средняя стоимость одного турникета составляла около 577 грн. Изделия DNIPRO поставляли в среднем примерно по 514 грн за единицу — дешевле среднего показателя в выборке.

Компания "ВК Простір" запустила турникет DNIPRO Gen 2 в 2022 году. Кроме турникетов, предприятие производит ноши, медицинские сумки и итоги. В 2025 году выручка компании увеличилась на 31% — до 129,8 млн грн.

Почему DNIPRO нельзя называть монополистом

Несмотря на значительную часть продукции DNIPRO в проанализированных закупках, эти данные не охватывают всего украинского рынка турникетов.

В выборку не попали закрытые оборонные контракты, международная помощь, поставки благотворительных и волонтерских организаций, личные покупки военных, а также турникеты, закупаемые в составе готовых индивидуальных аптечек.

Поэтому доля DNIPRO в открытой системе Prozorro не равна доле компании на всем рынке. Называть производителя монополистом только на основании проанализированных контрактов некорректно.

Для сравнения, SICH-Ukraine заявляла, что только в 2023 году изготовила и поставила военным более 500 тысяч турникетов. Значительная часть таких поставок могла происходить вне открытой выборки Prozorro, в частности из-за оборонных контрактов или в составе аптечек.

Для производителей ужесточились требования

С 31 октября 2025 года в Украине действуют установленные Минобороны минимальные требования к механическим турникетам, поставляющим силам безопасности и обороны.

Для производителей это означает необходимость подтверждать характеристики продукции, производить испытания, готовить документацию и обеспечивать контроль качества. Такие требования должны снизить риск поставки некачественных изделий, но в то же время повышают расходы и барьер входа на рынок государственных закупок.

Спрос на турникеты остается регулярным, поскольку они входят в состав индивидуальных военных аптечек. Средства используют во время боевых действий и учений, они могут повреждаться или теряться, поэтому нуждаются в постоянном пополнении.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, что в 2025 году Минобороны закупило и организовало поставки в военно-медицинские учреждения более 600 тыс. единиц адаптивной одежды в рамках проекта "Пакунок пораненого".