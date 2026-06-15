Срок службы от 6 месяцев и гарантированное увольнение: введены новые военные контракты

В Украине с 15 июня начала работать новая модель контрактной военной службы. Согласно постановлению Кабинета министров №768, граждане могут заключать пехотно-штурмовые, боевые и базовые контракты сроком от шести до 24 месяцев с гарантированным увольнением после завершения службы, отсрочкой от мобилизации и новой системой денежных выплат.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

Новые военные контракты

Согласно постановлению Кабмина от 12 июня №768, экспериментальный проект будет действовать два года – до июня 2028 года.

Новая модель контрактной службы предусматривает возможность заключения контрактов на срок от шести до 24 месяцев для всех категорий военнослужащих.

Для лиц, занимающих боевые должности, продолжительность контракта будет зависеть от статуса кандидата.

В частности:

действующие военнослужащие могут подписать контракт на 10 месяцев;

граждане, находящиеся в запасе – на 14 месяцев;

резервисты с боевым опытом – на срок от шести месяцев.

Для военнослужащих, которые будут проходить службу в других должностях, предусмотрен контракт сроком до 24 месяцев.

Отсрочки по завершении контракта

По истечении срока действия новых контрактов военнослужащим гарантируется увольнение с военной службы. Кроме того, все защитники получат право на отсрочку от мобилизации минимум на шесть месяцев.

Продолжительность отсрочки может быть увеличена в зависимости от срока службы и участия в боевых действиях:

+3 месяца за каждые 30 дней участия в боевых действиях – для военных, проходивших службу по контрактам на 6, 10 или 14 месяцев;

+1 месяц за каждые 30 дней боевых действий – для контрактов продолжительностью 24 месяца;

+6 месяцев за каждый год службы во время военного положения – для военнослужащих с 10-месячными контрактами;

+1 месяц за каждый год военной службы до начала полномасштабной войны – для всех категорий контрактников.

В Министерстве обороны отмечают, что продолжительность отдыха после завершения контракта будет зависеть от общего срока службы и боевого опыта военнослужащего. Чем дольше защитник выполнял задачи в условиях военного положения, тем дольше гарантируется отсрочка от мобилизации.

Выплаты по новым контрактам

Для украинских защитников вводятся новые доплаты:

20 000 гривен – за сутки ведения штурмовых действий в глубине обороны своих войск;

40 000 гривен – за сутки ведения штурмовых действий в глубине обороны противника.

Выплаты за выполнение боевых заданий пропорционально времени выполнения соответствующих задач:

до 100 000 гривен – базовая боевая выплата для первого эшелона обороны или наступления;

170 000 гривен – выплата взводного опорного пункта;

70 000 гривен – выплата в ротный опорный пункт;

50 000 гривен – на пунктах управления.

За взятие в плен военнослужащего противника предусмотрено вознаграждение 100 000 гривен. За уничтожение живой силы противника – 15000 гривен.

Общая сумма выплат не может превышать 460 000 гривен (в расчете на месяц).

Военнослужащие, не получающие дополнительных боевых надбавок, в частности те, кто выполняет задачи в тылу и обеспечивает жизнедеятельность воинских частей, будут иметь гарантированное денежное довольствие на уровне не менее 30 тысяч гривен в месяц.

Отдельно предусмотрено дополнительное вознаграждение для инструкторов в воинских частях. В зависимости от объема исполняемых обязанностей, ее размер будет составлять от 15 до 30 тысяч гривен в месяц.

Для предоставления консультаций по новой модели прохождения военной службы по контракту Министерство обороны запустило специальную горячую линию. Получить необходимую информацию можно по номеру 1519.

Напомним, Минобороны прогнозирует изменение парадигмы войны с РФ благодаря искусственному интеллекту. Интеграция искусственного интеллекта в вооруженные сети и ускорение принятия решений на поле боя приведут к существенным трансформациям в военном противостоянии уже в ближайшие годы.