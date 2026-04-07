Рада продлила военный сбор на три года после войны

Украинцы будут платить военный сбор еще три года после войны / Depositphotos

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №15110, предусматривающий продление действия военного сбора на три года после завершения войны. Документ поддержали 257 народных депутатов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение народного депутата Ярослава Железняка.

Закон является частью пакета реформ, согласованного с Международным валютным фондом, а затем принят сразу в двух чтениях.

Ключевой новацией является изменение механизма использования средств: военный сбор будет направляться в отдельный специальный фонд государственного бюджета, который будет формироваться исключительно для финансирования оборонных нужд. Ранее эти поступления зачислялись в общий фонд бюджета.

По оценкам, в 2026 году поступления от военного сбора могут составить около 163 млрд. грн.

В Министерстве финансов добавляют, что действующие ставки остаются без изменений:

  • 5% - для физических лиц (для военнослужащих и работников сектора безопасности и обороны - 1,5% из доходов в виде денежного довольствия (кроме доходов, освобожденных от налогообложения военным сбором);
  • 10% от минимальной зарплаты - для ФЛП 1, 2 и 4 групп;
  • 1% от дохода - для плательщиков единого налога 3 группы (ФЛП и юридических лиц, кроме е-резидентов)

Заметим, что бизнес выступал против такого решения. Старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский считает, что сохранять военный сбор после окончания войны — само собой нонсенс.

Автор:
Татьяна Гойденко