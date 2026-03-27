Правительство хочет сохранить военный сбор после окончания войны: бизнес предлагает альтернативы

Кабинет министров предлагает сохранить взимание военного сбора в Украине после окончания войны с Россией, до вступления в силу решения Верховной Рады о завершении реформы Вооруженных Сил Украины.

Соответствующая норма предусмотрена в так называемом большом налоговом законопроекте, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Что (не) так с военным сбором: мнения бизнеса и экспертов

Сохранять военный сбор после окончания войны — само по себе нонсенс, считает старший экономист CASE Украина Владимир Дубровский, утверждая, что в свое время налог был введен экономически неграмотно как дополнительный налог на доходы граждан.

"Это — один из самых вредных для экономического роста (по данным исследований ОЭСР) и один из самых "тенизирующих" налогов, в лидерах по уклонению в Украине. Поэтому налоговое давление на доходы, особенно зарплаты, облагаемые также ЕСВ, нужно только снижать, а не повышать", — убежден собеседник Delo.ua.

Экономист напоминает, что в 2024 году по непонятным для него причинам вопреки советам независимых экспертов, МВФ и других международных организаций, — среди всех способов получить дополнительные поступления в бюджет избрали именно повышение военного сбора. В результате под него попала, например, продажа личного имущества, в том числе квартир и транспортных средств, при которой никакого "дохода" нет вообще.

В Союзе украинских предпринимателей отмечают, что не возражают против сохранения военного сбора, в то же время настаивают на двух принципиальных условиях.

Во-первых, повышение военного сбора для ФОП I, II и IV групп требует отдельного обоснования. Так, по оценкам Case Украина, ежегодные потери бюджета от теневой деятельности составляют, в частности: от контрабанды — 380-540 млрд грн, от зарплат "в конвертах" — 230-460 млрд грн, от конвертационных центров — 310 млрд грн, от уклонения от уплаты налогов — 100 млрд грн. Эти суммы в разы превосходят возможный эффект от налогообложения микробизнеса.

В СУП уверены, что фискальное бремя не может расти для тех, кто платит налоги, пока те, кто не платит, остаются без внимания государства.

"Во-вторых, военный сбор должен иметь четкие сроки или условия прекращения. Превращение временного военного сбора в постоянный без прозрачной логики разрушает предсказуемость для бизнеса и снижает доверие к фискальной системе", — уверены в Союзе украинских предпринимателей.

Не поддерживают продление действия военного сбора на послевоенный период и в Ассоциации налогоплательщиков Украины.

С 2022 года Ассоциация выступала за создание специального фонда Государственного бюджета для зачисления поступлений от военного сбора с целью их направления исключительно для финансирования выплат военнослужащим и на другие оборонные нужды государства, напоминает в комментарии для Delo.ua начальница управления методологии и разъяснения налогового законодательства гендирекции Ассоциации налогоплательщиков Леся Кашпур.

Вопрос прозрачности использования поступлений военного сбора особенно острый на фоне многочисленных коррупционных скандалов в секторе обороны.

"Бизнес-сообщество продолжает настаивать: военный сбор должен работать по назначению. Каждая гривна, уплаченная как военный сбор, должна иметь четкое целевое назначение — финансирование выплат военнослужащим и других оборонных потребностей государства. Это не просто вопрос эффективного администрирования — это вопрос доверия общества к государству и его способности защищать своих граждан", — акцентирует Леся Кашпур.

В Ассоциации убеждены, что уплата военного сбора после завершения военного положения должна быть отменена.

Законопроект, предусматривающий целый ряд налоговых нововведений, в целом отвечает ожиданиям от украинского правительства со стороны Международного валютного фонда. Вместе с тем, 10 марта Верховная Рада не поддержала законопроект №14025, предусматривавший внесение комплексных изменений в налоговое законодательство в соответствии с требованиями МВФ.

Действующий меморандум между Украиной и Международным валютным фондом содержит четкий перечень структурных реформ, которые украинские власти должны реализовать в 2026 году. В документе определены девять основных реформ, которые Украина должна выполнить в ближайшие полтора года. В частности, до конца марта 2026 года правительство должно принять комплексный пакет налоговых изменений. Именно этот пункт наиболее масштабен. Он включает в себя реформу упрощенной системы налогообложения, новые правила для международного бизнеса, налогообложение цифровой экономики и другие изменения. Фактически речь идет об одной из самых больших налоговых реформ за последние годы.