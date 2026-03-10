Запланована подія 2

Категория
Новости
Дата публикации
Рада отклонила законопроект о налогообложении цифровых платформ

Верховная Рада не поддержала законопроект №14025 о налогообложении цифровых платформ. За документ проголосовали только 168 депутатов, чего оказалось недостаточно для принятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение нардепа Ярослава Железняка.

"Законопроект о налогообложении цифровых платформ №14025 Рада провалила. За всего - 168", - написал он.

Законопроект предусматривал внесение изменений в налоговое законодательство в соответствии с требованиями МВФ, в частности:

  • отмена льготы на посылки до 150 евро;
  • ввод НДС для ФЛП;
  • закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% даже после завершения военного положения.

Правительство планировало внести эти правки во второе чтение, однако парламент отказался поддержать законопроект.

"Налог на OLX": что было раньше

В апреле 2025 года Кабинет министров одобрил законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Он предусматривал налогообложение доходов, полученных от деятельности на цифровых платформах типа Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka и т.д.

После отставки правительства, в июле, был автоматически отозван законопроект №13232 , согласно которому продавцам вещей на онлайн-платформах в определенных случаях пришлось бы платить   до 23% налогов с полученных средств.

Тогда правительство предлагало, чтобы Государственная налоговая служба получала по запросу данные о движении и остатке средств на банковских счетах подотчетных продавцов онлайн-платформ. То есть, налоговой раскрывалась бы банковская тайна по счетам граждан, которые находят через эти платформы клиентов для предоставления сервисных услуг, продают товары, предлагают к аренде жилье и т.д.

В свою очередь онлайн-платформы должны будут передавать в налоговую информацию, которая будет включать адрес проживания подотчетных продавцов и адрес местоположения жилья, если такие продавцы предлагают его в аренду.

В феврале этого года Международный валютный фонд принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для новой кредитной программы Украины в размере $8,1 млрд. Речь шла о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на международные посылки, налогообложению цифровых платформ и продлению военного сбора.

Автор:
Татьяна Гойденко