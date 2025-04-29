Правительство одобрило законопроект о налогообложении доходов с цифровых платформ: что известно

Кабмин 29 апреля одобрил законопроект о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. Документом предусмотрена льготная ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 5%. Обязанности налогового агента возлагаются на операторов платформ.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

После принятия закона , который вскоре должны передать на рассмотрение Верховной Раде, налогообложению будут подлежать все доходы, получаемые украинцами через цифровые платформы.

"Налогообложение доходов физических лиц от продажи товаров или предоставления услуг через цифровые платформы является важной частью современной финансовой политики", — отметили в министерстве.

Право на налогообложение доходов от осуществления отчетной деятельности по льготной ставке в 5% имеет налогоплательщик-резидент, отвечающий следующим требованиям:

имеет, по меньшей мере, один текущий счет, открытый специально для целей осуществления отчетной деятельности;

производит расчеты с использованием такого счета;

не является самозанятым лицом; не использует труд наемных лиц;

объем дохода, полученный налогоплательщиком в течение календарного года, не превышает 834 размеров минимальной заработной платы (около 6,7 миллиона гривен по состоянию на 01.01.2025 год);

не производит продажу подакцизных товаров.

Кроме того, если в течение календарного года произведено не более 3 продаж товаров через платформу на общую сумму, не превышающую эквивалент 2000 евро, физическое лицо имеет право не открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а использовать существующие текущие счета, открытые для собственных нужд. В таком случае ставка налогообложения составит 5%. При этом налоговым агентом физического лица – подотчетного продавца по доходам от осуществления отчетной деятельности также является оператор платформы, через которую осуществляется отчетная деятельность.

Какие штрафы предусмотрены?

Также в документе, полный текст которого опубликовал нардеп Ярослав Железняк, говорится, что неподача банками, другими финансовыми учреждениями, небанковскими предоставлятелями платежных услуг, эмитентами электронных денег соответствующим контролирующим органам влечет наложение штрафа в размере 680 гривен за каждый случай неподачи.

Непредставление подотчетным оператором платформ отчета о доходах подотчетных продавцов влечет наложение штрафа в 100 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года (сейчас эта сумма равна 800 тысяч гривен). При этом уплата такого штрафа не освобождает подотчетного оператора платформы от обязанности представления отчета о доходах подотчетных продавцов.

Ранее сообщалось, что в Украине планируют обязать операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы для такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, собирать данные о пользователях и ежегодно представлять в Государственную налоговую службу отчет об их доходах.