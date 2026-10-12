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Сталь в ЕС может подорожать из-за CBAM: расходы оценивают в €5 млрд в год

выбросы
Сталь в ЕС может подорожать из-за CBAM / Depositphotos

Общие затраты на механизм трансграничной углеродной корректировки (CBAM) для стальной продукции могут составить €5 млрд в год. При этом фактические расходы потребителей могут быть еще больше, поскольку новые платежи и торговые ограничения способны повлечь за собой общее подорожание стали в Европе.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Eurometal.

Европейские регуляторы рассчитывают, что CBAM будет стимулировать производителей сокращать выбросы и переходить на производство стали с меньшим углеродным следом.

По мнению генерального директора швейцарско-итальянской промышленной группы Trasteel Джанфранко Императо, быстрого эффекта это не даст.

По его словам, для масштабных инвестиций в декарбонизацию производителям сначала нужно вернуть уверенность в будущем и готовность вкладывать средства.

Пока заметнее удорожание стали сдерживает слабый спрос в Европе. Тем не менее, руководитель Trasteel ожидает, что со временем именно цены станут главным каналом, через который проявится влияние CBAM и новых торговых ограничений.

Неопределенность также удерживает компании и банки от инвестиций в новые производственные мощности. Поэтому возможный дефицит отдельных видов металлопродукции придется покрывать прежде всего за счет большей загрузки уже имеющихся предприятий, а не строительства новых заводов.

Для самой Trasteel география основных торговых потоков после введения CBAM и усиления защитных мер ЕС существенно не изменилась. В то же время компания адаптирует поставки к доступным импортным квотам.

Наибольшие изменения касаются стальных слябов: из-за отсутствия поставок из России и Украины Trasteel увеличила закупки на Дальнем Востоке.

Императо также подверг критике подход ЕС, который, по его мнению, слишком сильно опирается на углеродные платежи вместо субсидий для перехода предприятий на более чистые технологии.

Напомним, CBAM уже стал одним из факторов давления на украинскую металлургию наряду с новыми квотами ЕС: ранее сообщалось, что торговые ограничения усложнили экспорт украинской стали .

Автор:
Татьяна Гойденко

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