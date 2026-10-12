Сталь у ЄС може подорожчати через CBAM: витрати оцінюють у €5 млрд на рік

Загальні витрати на механізм транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) для сталевої продукції можуть сягнути €5 млрд на рік. При цьому фактичні витрати споживачів можуть бути ще більшими, оскільки нові платежі та торговельні обмеження здатні спричинити загальне подорожчання сталі в Європі.

Про це інформує Dilo з посиланням на Еurometal.

Європейські регулятори розраховують, що CBAM стимулюватиме виробників скорочувати викиди та переходити на виробництво сталі з меншим вуглецевим слідом.

На думку генерального директора швейцарсько-італійської промислової групи Trasteel Джанфранко Імперато, швидкого ефекту це не дасть.

За його словами, для масштабних інвестицій у декарбонізацію виробникам спочатку необхідно повернути впевненість у майбутньому та готовність вкладати кошти.

Поки що помітніше подорожчання сталі стримує слабкий попит у Європі. Проте керівник Trasteel очікує, що з часом саме ціни стануть головним каналом, через який проявиться вплив CBAM і нових торговельних обмежень.

Невизначеність також стримує компанії та банки від інвестицій у нові виробничі потужності. Через це можливий дефіцит окремих видів металопродукції доведеться покривати насамперед за рахунок більшого завантаження вже наявних підприємств, а не будівництва нових заводів.

Для самої Trasteel географія основних торговельних потоків після запровадження CBAM і посилення захисних заходів ЄС суттєво не змінилася. Водночас компанія адаптує постачання до доступних імпортних квот.

Найбільші зміни стосуються сталевих слябів: через відсутність постачань із Росії та України Trasteel збільшила закупівлі на Далекому Сході.

Імперато також розкритикував підхід ЄС, який, на його думку, надто сильно спирається на вуглецеві платежі замість субсидій для переходу підприємств на чистіші технології.

Нагадаємо, CBAM уже став одним із чинників тиску на українську металургію поряд із новими квотами ЄС: раніше повідомлялося, що торговельні обмеження ускладнили експорт української сталі.