Україна проситиме ЄС переглянути розрахунок вуглецевого мита для експортерів

Україна готує звернення до Єврокомісії щодо перегляду розрахункових показників викидів, від яких залежать платежі українських експортерів за вуглецевим митом ЄС. Паралельно держава працює над тим, щоб підприємства могли підтверджувати фактичні викиди й не залежати від стандартних значень, які для частини української продукції є вищими.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства економіки.

Йдеться про механізм вуглецевого коригування імпорту CBAM. Якщо дані підприємства про викиди не пройшли належну верифікацію, імпортери в ЄС мають використовувати дефолтні показники. За даними українських галузей, для окремих товарів вони суттєво перевищують фактичні викиди виробників, через що збільшується і розмір платежів.

Насамперед проблема стосується цементу, плоского та довгого прокату, а також безшовних труб. Міністерство разом із бізнесом готує звернення до Єврокомісії щодо перегляду таких значень.

Інший напрям — забезпечити українським підприємствам доступ до організацій, які можуть офіційно підтверджувати дані про викиди.

Україна та Швеція домовилися про спрощення процедур акредитації українських верифікаторів відповідно до європейських вимог. Це має дозволити компаніям використовувати фактичні показники викидів замість значень за замовчуванням.

Українські організації вже можуть подаватися на відповідну акредитацію. Міністерство також проводить консультації з європейськими верифікаторами KPMG Cert GmbH, Verico та Apave. З Verico вже розпочалася практична співпраця, зокрема щодо дистанційної підтримки українських підприємств.

Україна хоче особливих умов через війну

За словами міністра економіки та довкілля України Олександра Кравченка, держава одночасно працює над верифікацією викидів, переглядом дефолтних показників, створенням національної системи торгівлі викидами та переговорами з ЄС щодо врахування умов, у яких українські підприємства працюють під час війни. Кравченко обіймає посаду міністра з липня 2026 року.

Окрема робоча група з питань вуглецевого регулювання об'єднала представників держави, підприємств, галузевих асоціацій, верифікаторів та експертів. На першому засіданні 22 вересня основними темами стали перевірка звітності про викиди та перегляд розрахункових значень.

Крім того, Україна стежить за змінами самого європейського механізму. 15 вересня Європарламент схвалив свою позицію щодо його розширення на частину переробленої продукції та додаткових заходів проти обходу правил. Далі документ має пройти міжінституційні переговори.

Українська сторона добивається, щоб в остаточних правилах були враховані наслідки тривалої війни для роботи підприємств.

Нагадаємо, раніше Україна почала готувати ринок квот на викиди, який має наблизити українські екологічні правила до європейських та допомогти бізнесу адаптуватися до нових вимог ЄС.

Додамо, за оцінками аналітиків, через вуглецеве мито ЄС Україна у 2026–2027 роках може втратити $1,39 млрд експорту, причому найбільші ризики припадають на металургію.